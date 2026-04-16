Bankanın web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştiremediklerini belirterek hata uyarıları aldıklarını ifade ediyor.

"BANKAYLA İLETİŞİM KURULAMIYOR" UYARISI

Uygulama ve web sitesi üzerinden hesaplarına erişmeye çalışan kullanıcılar, ekranlarında “Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum, özellikle gün içi acil bankacılık işlemi yapması gereken vatandaşlar arasında merak ve endişeye yol açtı.

AKBANK'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan erişim sıkıntısının ardından Akbank, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme metni yayımladı. Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Banka yetkilileri, teknik ekiplerin sorunu gidermek adına yoğun bir mesai harcadığını ve hizmetlerin en kısa sürede normale döneceğini vurguladı.

BANKADAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Akbank resmi X hesabından sistemdeki geçiçi aksaklığın giderildiğini duyurdu. Açıklamanın devamı şu şekilde;