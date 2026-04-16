Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON), 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

ZARAR VAR, TEMETTÜ YOK

Şirket, hem Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hem de Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarında dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtmama kararı aldı.

Yönetim Kurulu'nun 16 Nisan 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre, enflasyon muhasebesi uygulamaları neticesinde finansal tablolarda şu veriler kaydedildi:

TFRS Verilerine Göre: Enflasyona göre düzeltilmiş tablolarda ana ortaklığa ait 963.673.931,00 TL net dönem zararı oluştu.

VUK Kayıtlarına Göre: Enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlarda 884.381.458,38 TL cari yıl zararı tespit edildi.

ZARARLAR GEÇMİŞ YIL HESABINA AKTARILACAK

Şirket yönetimi, her iki raporlama standardına göre de dağıtılabilir bir kâr bulunmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasını kararlaştırdı. Oluşan bu tutarların "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılması önerisi, yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak.

