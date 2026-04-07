Türkiye gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün köklü oyuncularından İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO), yönetim yapısında stratejik bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirket tarafından 7 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunda bir üyenin ayrıldığı ve yerine yeni bir ismin atandığı belirtildi.
Yapılan özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Vahide Uyar’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Şirket, bu ayrılıkla boşalan koltuk için vakit kaybetmeden yeni görevlendirmeyi gerçekleştirdi.
YENİ ÜYE: DURMUŞ ÖZTEK
Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Durmuş Öztek seçildi.
Karara göre Öztek, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak. Yeni isim, ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.