Yapılan özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Vahide Uyar’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Şirket, bu ayrılıkla boşalan koltuk için vakit kaybetmeden yeni görevlendirmeyi gerçekleştirdi.

YENİ ÜYE: DURMUŞ ÖZTEK

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Durmuş Öztek seçildi.

Karara göre Öztek, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak. Yeni isim, ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.