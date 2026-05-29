Bloomberg News’in nisan ayında gündeme getirdiği "2 trilyon doların üzeri" beklentisine karşın şirketin şu anda en az 1,8 trilyon dolarlık bir değerlemeyi hedeflediği belirtildi.

Yatırımcılar ve finansal danışmanlarla yapılan kritik görüşmelerin ardından hedef fiyat biraz geri çekilse de SpaceX, küresel borsaların gördüğü en büyük piyasa çıkışlarından birini gerçekleştirmek için vites yükseltmeye devam ediyor.

SADECE ROKET ŞİRKETİ DEĞİL: 28,5 TRİLYON DOLARLIK YAPAY ZEKA ALTYAPISI

Şirketin 20 Mayıs 2026 tarihli resmi halka arz başvuru dosyası (S-1), SpaceX’in kabuk değiştirdiğini net bir şekilde ortaya koydu. Şirket artık yalnızca bir uydu internet hizmeti (Starlink) sağlayıcısı ya da roket üreticisi değil; yörüngede veri merkezleri kurmayı planlayan dev bir yapay zeka (AI) altyapı şirketine evriliyor.

SpaceX, sunacağı bu uzay tabanlı yapay zeka hizmetleri ve veri altyapı çözümleriyle küresel ölçekteki 28,5 trilyon dolarlık devasa pazarın en önemli hakim gücü olmayı amaçlıyor.

GELİRLER ARTARKEN "YAPAY ZEKA YATIRIMLARI" 4,9 MİLYAR DOLAR ZARAR GETİRDİ

Halka arz dosyasındaki finansal veriler, büyüme odaklı agresif yatırımların şirketin kârlılık oranları üzerinde ciddi bir baskı yarattığını gösterdi:

2024 Yılı: Şirket 14 milyar dolar gelir ve 791 milyon dolar kâr açıkladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

2025 Yılı: Gelirler büyük bir sıçramayla 18,7 milyar dolara ulaştı. Ancak yoğun altyapı yatırımları ve AR-GE harcamaları nedeniyle şirket yılı 4,94 milyar dolar net zararla kapattı.

DEV BİRLEŞME: SPACEX VE XAI AYNI ÇATI ALTINDA

Yapay zeka odaklı bu yeni vizyonun arkasında şubat ayında atılan tarihi imza yer alıyor. Elon Musk, bünyesinde Grok sohbet robotunu ve X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunun veri altyapısını barındıran yapay zeka şirketi xAI’ı, SpaceX bünyesine kattı.

Bu tarihi birleşme sırasında ana şirket SpaceX 1 trilyon dolar, entegre edilen xAI ise 250 milyar dolar değerleme üzerinden masaya oturmuştu.