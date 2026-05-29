Mayıs 2026 dönemi 7 halka açık şirket, bedelli sermaye artırımı kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan etti.

İşte Mayıs ayı boyunca nakit karşılığı bedelli sermaye artırımı (ve tahsisli satış) kararı alarak hissedarlarından sermaye talep eden o şirketler ve artırım detayları:

MAYIS 2026 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

1. İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)

Karar Tarihi: 06.05.2026

Mevcut Sermaye: 925.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.988.750.000 TL

2. Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Karar Tarihi: 07.05.2026

Bedelli Oranı: %40 (Tamamı nakden)

Mevcut Sermaye: 2.500.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 3.500.000.000 TL

3. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)

Karar Tarihi: 08.05.2026

Bedelli Oranı: %100 (Tamamı nakden)

Mevcut Sermaye: 1.130.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 2.260.000.000 TL

4. Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU)

Karar Tarihi: 11.05.2026

Bedelli Oranı: %100 (Tamamı nakden)

Mevcut Sermaye: 300.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 600.000.000 TL

5. Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)

Karar Tarihi: 11.05.2026 (Revize Karar)

Bedelli Oranı: %300 * Mevcut Sermaye: 35.100.498,42 TL

Ulaşılacak Sermaye: 140.401.993,68 TL

6. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES)

Karar Tarihi: 20.05.2026

Bedelli Oranı: %200

Mevcut Sermaye: 1.600.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 4.800.000.000 TL

7. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG)

Karar Tarihi: 21.05.2026

Artırım Türü: Tahsisli Sermaye Artırımı (Ortaklara rüçhan kullandırılmadan)

Hedeflenen Satış Hasılatı: 3.000.000.000 TL (3 milyar TL)

Mevcut Sermaye: 39.000.000 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

