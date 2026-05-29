Fiyat hareketlerinin tamamen bireysel yatırımcıların alım-satım iştahı ve kararlarıyla şekillendiği bireysel takas oranı en yüksek ilk 10 hisse senedi ve güncel takas oranları şu şekilde sıralandı.

BORSADA BİREYSEL YATIRIMCI ORANI EN YÜKSEK HİSSELER

1. Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ)

Bireysel Takas Oranı: %100

2. Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

Bireysel Takas Oranı: %100

3. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Bireysel Takas Oranı: %99,99

4. Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM)

Bireysel Takas Oranı: %99,92

5. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

Bireysel Takas Oranı: %99,91

6. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Bireysel Takas Oranı: %99,90

7. Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN)

Bireysel Takas Oranı: %99,85

8. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

Bireysel Takas Oranı: %99,80

9. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

Bireysel Takas Oranı: %99,78

10. Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS)

Bireysel Takas Oranı: %99,68

Kaynak: Fintables

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.