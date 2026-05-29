Mayıs ayı boyunca mali yapılarını tahkim etmek, likiditeyi artırmak ve hisse likiditesini desteklemek amacıyla sermayelerini iç kaynaklardan, geçmiş yıl kârlarından veya emisyon primlerinden karşılamak üzere bedelsiz sermaye artırımı kararı alan 11 şirket, aldıkları yönetim kurulu kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan etti.

İşte borsa düşerken bedelsiz kararlarıyla öne çıkan o şirketler ve sermaye artırım detayları:

MAYIS 2026 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

1. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT)

Karar Tarihi: 05.05.2026

Bedelsiz Oranı: %1000 (Tamamı iç kaynaklardan)

Mevcut Sermaye: 265.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 2.915.000.000 TL

Not: Şirket, mevzuat hükümleri uyarınca bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşacaktır.

2. İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV)

Karar Tarihi: 07.05.2026

Bedelsiz Oranı: %1.327,55 (İç kaynaklardan)

Mevcut Sermaye: 17.512.456 TL

Ulaşılacak Sermaye: 250.000.000 TL

Not: Sermaye artışında yasal kayıtlardaki sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve ihraç primleri kullanılırken geçmiş yıl/dönem zararları mahsup edilmiştir.

3. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Tera)

Karar Tarihi: 08.05.2026

Bedelsiz Oranı: %4000

Mevcut Sermaye: Genel kurulda onaylanan teklif uyarınca net dönem kârı sermayeye eklenecektir.

Artırım Tutarı: 28.000.000.000 TL (Kâr payından bedelsiz olarak dağıtılacaktır)

Not: Şirket 2026 yılında nakit temettü dağıtmayarak, bu dev kâr payını bedelsiz hisse olarak verme kararı almıştır ve SPK'ya başvuracaktır.

4. BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL)

Karar Tarihi: 11.05.2026 (Revize Karar)

Bedelsiz Oranı: %100 (Tamamı iç kaynaklardan)

Mevcut Sermaye: 150.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 300.000.000 TL

Not: Şirket eski kararını teknik muhasebe verileri (TMS/TFRS karşılıkları) doğrultusunda revize etmiş, bedelsiz oranı ise değişmemiştir.

5. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Karar Tarihi: 11.05.2026

Bedelsiz Oranı: %55 (2025 yılı kârından)

Mevcut Sermaye: 117.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 181.350.000 TL

Not: 27 Nisan'da yapılan Olağan Genel Kurul onayının ardından süreç resmileşmiştir.

6. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

Karar Tarihi: 13.05.2026

Bedelsiz Oranı: %20 (2025 yılı kâr payından)

Mevcut Sermaye: 5.000.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 6.000.000.000 TL

Not: 1 milyar TL'lik artışın tamamı, genel kurulda kabul edilen 2025 yılı kâr paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesi yöntemiyle karşılanacaktır.

7. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)

Karar Tarihi: 18.05.2026

Bedelsiz Oranı: %500 (Tamamı geçmiş yıllar kârlarından)

Mevcut Sermaye: 636.584.078 TL

Ulaşılacak Sermaye: 3.819.504.468 TL

Not: Artırılan tutar karşılığında ihraç edilecek A ve B grubu paylar için SPK'ya resmen başvurulmuştur.

8. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (TNZTP)

Karar Tarihi: 21.05.2026

Bedelsiz Oranı: %70 (2025 net dağıtılabilir kârından)

Artırım Tutarı: 280.000.000 TL

Not: Şirketin 5 yıl boyunca dağıtılabilir kârın en az %40'ını nakit ve/veya bedelsiz verme politikasının bir parçası olarak bu karar alınmıştır.

9. Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)

Karar Tarihi: 22.05.2026

Bedelsiz Oranı: %51,54 (İç kaynaklardan)

Mevcut Sermaye: 1.088.802.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.650.000.000 TL

Not: Artırım, 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde yürütülecektir.

10. Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Karar Tarihi: 22.05.2026 (Revize Karar)

Bedelsiz Oranı: %1100 (Eski oran: %1200)

Mevcut Sermaye: 112.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.344.000.000 TL

Not: Muhasebe hesaplarındaki (olağanüstü yedekler ve geçmiş yıl kârları) revizyonlar neticesinde daha önce %1200 olarak açıklanan oran %1100 olarak aşağı yönlü güncellenmiştir.

11. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

Karar Tarihi: 25.05.2026

Bedelsiz Oranı: %50 (Tamamı Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarından)

Mevcut Sermaye: 1.240.500.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.860.750.000 TL

Not: Yönetim kurulunun aldığı bu karar, nihai onay için önümüzdeki ilk Genel Kurul'un takdirine sunulacaktır.

