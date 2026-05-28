EUPWR hissesi 26 Mayıs işlem gününde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Hisse günü %9,99 düşüşle 76,10 TL seviyesinden tamamlamıştı. Aracı kurum dağılımında özellikle Bank of America'nın 5.001.502 lotluk net satışı öne çıktı.

Hisse son işlem gününde taban olarak günü -1.746.737 lot ile satıcılı tamamladı.

EN FAZLA ALAN ARACI KURUMLAR

TACİRLER → 1.957.907 lot | Ortalama maliyet: 84,04 TL

MARBAŞ → 1.253.440 lot | Ortalama maliyet: 77,768 TL

MİDAS → 1.035.780 lot | Ortalama maliyet: 82,001 TL

AK → 1.009.051 lot | Ortalama maliyet: 80,341 TL

İŞ → 869.617 lot | Ortalama maliyet: 81,163 TL

EN FAZLA SATAN ARACI KURUMLAR

Bank of America → -5.001.502 lot | Ortalama maliyet: 79,815 TL

ÜNLÜ → -1.691.516 lot | Ortalama maliyet: 77,053 TL

ŞEKER → -487.756 lot | Ortalama maliyet: 90,245 TL

A1 → -384.598 lot | Ortalama maliyet: 82,439 TL

İNFO → -307.160 lot | Ortalama maliyet: 79,935 TL

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Borsada aracı kurum dağılımları, hissedeki kısa vadeli yön ve piyasa ilgisi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle büyük kurumların yoğun alım veya satış yaptığı dönemlerde hisselerde volatilite artabiliyor.

Uzmanlara göre yabancı kurumların yüksek hacimli satışları kısa vadede baskı oluşturabilirken, güçlü alıcı tarafın oluşması hissedeki dengelenme süreci açısından önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.