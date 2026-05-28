EUPWR hissesi 26 Mayıs gününü %9,99 düşüşle 76,10 TL'den kapatırken, Bank of America'nın 5 milyon lotluk satışı dikkat çekti.
EUPWR hissesi 26 Mayıs işlem gününde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Hisse günü %9,99 düşüşle 76,10 TL seviyesinden tamamlamıştı. Aracı kurum dağılımında özellikle Bank of America'nın 5.001.502 lotluk net satışı öne çıktı.
Hisse son işlem gününde taban olarak günü -1.746.737 lot ile satıcılı tamamladı.
EN FAZLA ALAN ARACI KURUMLAR
TACİRLER → 1.957.907 lot | Ortalama maliyet: 84,04 TL
MARBAŞ → 1.253.440 lot | Ortalama maliyet: 77,768 TL
MİDAS → 1.035.780 lot | Ortalama maliyet: 82,001 TL
AK → 1.009.051 lot | Ortalama maliyet: 80,341 TL
İŞ → 869.617 lot | Ortalama maliyet: 81,163 TL
EN FAZLA SATAN ARACI KURUMLAR
Bank of America → -5.001.502 lot | Ortalama maliyet: 79,815 TL
ÜNLÜ → -1.691.516 lot | Ortalama maliyet: 77,053 TL
ŞEKER → -487.756 lot | Ortalama maliyet: 90,245 TL
A1 → -384.598 lot | Ortalama maliyet: 82,439 TL
İNFO → -307.160 lot | Ortalama maliyet: 79,935 TL
ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Borsada aracı kurum dağılımları, hissedeki kısa vadeli yön ve piyasa ilgisi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle büyük kurumların yoğun alım veya satış yaptığı dönemlerde hisselerde volatilite artabiliyor.
Uzmanlara göre yabancı kurumların yüksek hacimli satışları kısa vadede baskı oluşturabilirken, güçlü alıcı tarafın oluşması hissedeki dengelenme süreci açısından önem taşıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.