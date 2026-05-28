OpenAI'nın mayıs ayında duyurduğu yeni finans özelliğiyle birlikte ChatGPT artık kullanıcıların banka hesapları, yatırım portföyleri ve harcama verilerini analiz edebilecek. Plaid altyapısıyla çalışan sistem şu anda yalnızca aylık 100 dolarlık ChatGPT Pro kullanıcılarına sunulurken, ilerleyen dönemde daha geniş kullanıcı kitlesine açılması planlanıyor.

CHATGPT BANKA HESAPLARINI ANALİZ EDECEK

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar banka, tasarruf ve yatırım hesaplarını ChatGPT'ye bağlayabilecek. Böylece yapay zeka, harcama alışkanlıklarını inceleyerek bütçe önerileri sunabilecek, tasarruf hedefleri oluşturabilecek ve yatırım riskleri hakkında analiz yapabilecek.

OpenAI, kullanıcıların uygulama üzerinden:

-harcama takibi,

-net servet görüntüleme,

-ödeme planlaması,

-yatırım riski değerlendirmesi gibi birçok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

Şirketin kullandığı Plaid altyapısının dünya genelinde 12 binden fazla finans kuruluşunu desteklediği ifade edildi.

UZMANLAR VERİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UYARIYOR

Yeni özellik büyük ilgi görürken, bazı uzmanlar kullanıcıların finansal verilerini yapay zeka sistemleriyle paylaşmasının ciddi riskler oluşturabileceğini düşünüyor.

Özellikle banka hareketleri, yatırım tercihleri ve harcama alışkanlıkları gibi hassas verilerin tek platformda toplanmasının siber güvenlik ve mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı belirtiliyor.

Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi CEO'su Eva Velasquez, finansal hesaplarınızın hiçbirini yapay zeka ile ilişkilendirmemeniz konusunda uyarıyor.

Velasquez, "Şu anda teknoloji çok yeni," dedi. "Veri paylaşımının sonuçları henüz bilinmiyor... Bu yüzden bunu tavsiye etmeyeceğiz."

OPENAI: "PROFESYONEL DANIŞMANLIĞIN YERİNE GEÇMEZ"

OpenAI ise ChatGPT'nin yalnızca yardımcı bir araç olduğunu vurguluyor.

Şirket, sistemin yatırım işlemi yapamayacağını, kredi kartı üzerinden harcama gerçekleştiremeyeceğini ve kullanıcıların hesap numaralarına erişemeyeceğini belirtiyor.

Buna rağmen şirketin gelecekte kredi kartı başvurusu veya vergi danışmanı randevusu gibi işlemleri iş ortakları üzerinden gerçekleştirebilecek yeni sistemler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Uzmanlar ise yapay zeka destekli finans araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı verilerinin nasıl korunacağı konusunun önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacağını değerlendiriyor.