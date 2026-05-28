Akaryakıt fiyatlarında güncel tablo belli oldu. İzmir'de motorin 68,43 TL'ye çıkarken İstanbul Avrupa yakasında benzin 64,32 TL oldu.
Akaryakıt fiyatları 28 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel tablo belli olurken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları araştırılıyor.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
28 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64,32 TL
Motorin litre fiyatı: 67,05 TL
LPG litre fiyatı: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64,18 TL
Motorin litre fiyatı: 66,91 TL
LPG litre fiyatı: 33,29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65,29 TL
Motorin litre fiyatı: 68,16 TL
LPG litre fiyatı: 33,87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65,57 TL
Motorin litre fiyatı: 68,43 TL
LPG litre fiyatı: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi kalemlerine göre belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV uygulanarak pompa fiyatı oluşuyor.