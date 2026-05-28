Akaryakıt fiyatları 28 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel tablo belli olurken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları araştırılıyor.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

28 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,32 TL

Motorin litre fiyatı: 67,05 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,18 TL

Motorin litre fiyatı: 66,91 TL

LPG litre fiyatı: 33,29 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65,29 TL

Motorin litre fiyatı: 68,16 TL

LPG litre fiyatı: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65,57 TL

Motorin litre fiyatı: 68,43 TL

LPG litre fiyatı: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi kalemlerine göre belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV uygulanarak pompa fiyatı oluşuyor.