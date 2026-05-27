İran savaşı sonrası petrol arzındaki sorunlar motor yağı piyasasını da etkiledi. Uzmanlar araç bakım maliyetlerinde yeni artış uyarısı yaptı.
İran savaşı sonrası küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, araç sahiplerinin bakım giderlerini de etkilemeye başladı. ABD'de benzin fiyatlarının son 4 yılın zirvesine çıkmasının ardından şimdi de motor yağı tedarikinde sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, tedarik zincirindeki baskının 2026 boyunca yağ değişim maliyetlerini yukarı çekebileceğini belirtiyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ GÜNDEMDE
Sektör temsilcilerine göre Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat sorunları ve bölgedeki rafinerilerde meydana gelen hasarlar, küresel yağ üretimi üzerinde baskı oluşturuyor.
Uzmanlar bu durumun:
Motor yağı fiyatlarını artırabileceğini
Servis ve bakım ücretlerini yükseltebileceğini
Tedarik süreçlerinde gecikmelere neden olabileceğini ifade ediyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇÖZÜM ARIYOR
Paylaşılan bilgilere göre ABD'li yağ üreticileri ve otomotiv sektörü temsilcileri, olası tedarik sıkıntılarına karşı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.
Bazı üreticiler sürücülere daha yüksek viskoziteli yağ kullanımını önerirken, bazı çevreler ise yağ değişim aralıklarının uzatılmasını gündeme taşıdı. Ancak uzmanlar, araç üreticisinin tavsiye ettiği yağ tipinin dışına çıkılmasının motor performansı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.