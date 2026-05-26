Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre; araç sahiplerini ilgilendiren araç muayene ücretleri için yeni zam beklentisi gündeme geldi. Mevcut durumda otomobil muayenesi ve egzoz emisyon ölçümü için toplam 3.748 TL ödeme yapılırken, 1 Ocak 2027 itibarıyla ücretlere 700 ila 900 TL arasında yeni artış yansıyabileceği belirtiliyor.

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde toplam maliyetin yaklaşık yüzde 20 yükselerek 4.500 TL seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Artan maliyetler ve kredi kartı işlemlerine yansıyan ek ücretler de araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor.

2026 GÜNCEL ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

-Otomobil, minibüs, kamyonet: 3.288 TL

-Kamyon, otobüs, çekici: 4.446 TL

-Çiftçi traktörü, motosiklet: 1.657 TL

-Egzoz emisyon ölçüm bedeli: 460 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TOPLAM MALİYET 4 BİN TL SINIRINA YAKLAŞIYOR

Bir otomobil için zorunlu periyodik muayene ile egzoz emisyon ölçümü birlikte değerlendirildiğinde sürücülerin cebinden 3.748 TL çıkıyor. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde ek hizmet bedeli veya komisyonun da eklenmesi halinde toplam maliyet 4 bin TL seviyesini aşabiliyor.

2027 İÇİN YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Yapılan hesaplamalara göre 1 Ocak 2027 itibarıyla araç muayene ücretlerine 700-900 TL arasında yeni bir artış gelebileceği, egzoz emisyon ücretinde de en az 95 TL artış yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durumda bir otomobil için toplam muayene maliyetinin 4.500 TL barajının üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.