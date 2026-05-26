Borsa İstanbul'da teknik görünümü yakından takip eden yatırımcılar için yükseliş trendindeki hisseler dikkat çekmeye devam ediyor. Fiyatların zaman içinde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturması yükselen trendin önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Son verilerde BIST 100 içinde yer alan 14 hisse öne çıktı.

YÜKSELEN TREND NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissede fiyatın zaman içinde yukarı yönlü hareket etmesi, her yeni dip seviyesinin bir öncekinden daha yüksek oluşması ve zirvelerin giderek yukarı taşınması yükseliş trendi olarak değerlendiriliyor. Teknik analizde bu görünüm, pozitif fiyat eğilimine işaret eden önemli göstergeler arasında kabul ediliyor.

YÜKSELİŞ TRENDİNDE OLAN 14 HİSSE

ASTOR: Aylık getiri %65,95, yıllık getiri %265,04, 8 günlük ortalama 327,31, 20 günlük ortalama 301,32

CVKMD: Aylık getiri %37,19, yıllık getiri %248,69, 8 günlük ortalama 41,49, 20 günlük ortalama 39,20

EUPWR: Aylık getiri %87,65, yıllık getiri %173,86, 8 günlük ortalama 66,65, 20 günlük ortalama 59,20

KRDMD: Aylık getiri %13,05, yıllık getiri %76,21, 8 günlük ortalama 40,41, 20 günlük ortalama 39,59

BIMAS: Aylık getiri %2,95, yıllık getiri %68,94, 8 günlük ortalama 391,63, 20 günlük ortalama 386,13

EREGL: Aylık getiri %18,65, yıllık getiri %63,51, 8 günlük ortalama 38,25, 20 günlük ortalama 37,05

DOHOL: Aylık getiri %11,35, yıllık getiri %55,93, 8 günlük ortalama 23,16, 20 günlük ortalama 23,01

GESAN: Aylık getiri %45,04, yıllık getiri %45,04, 8 günlük ortalama 61,73, 20 günlük ortalama 57,71

MIATK: Aylık getiri %12,79, yıllık getiri %40,46, 8 günlük ortalama 45,75, 20 günlük ortalama 44,55

MGROS: Aylık getiri %5,12, yıllık getiri %40,07, 8 günlük ortalama 678,61, 20 günlük ortalama 667,75

MPARK: Aylık getiri %1,67, yıllık getiri %37,55, 8 günlük ortalama 470,23, 20 günlük ortalama 466,53

AGHOL: Aylık getiri %11,36, yıllık getiri %27,38, 8 günlük ortalama 33,95, 20 günlük ortalama 33,13

ALARK: Aylık getiri %7,81, yıllık getiri %17,06, 8 günlük ortalama 95,53, 20 günlük ortalama 95,12

FENER: Aylık getiri %44,20, yıllık getiri -%12,90, 8 günlük ortalama 3,68, 20 günlük ortalama 3,43

Verilerde birçok hissede 8 günlük hareketli ortalamanın 20 günlük ortalamanın üzerinde bulunması, teknik görünüm açısından yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret eden göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(FİNNET)