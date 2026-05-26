Google Haberler

Yükseliş trendindeki hisselerde dikkat çeken tablo! Bazı hisselerde aylık getiri %87, yıllık getiri %265'i aştı. Listede ASTOR ve BIMAS gibi 14 dev isim var.

Borsa İstanbul'da teknik görünümü yakından takip eden yatırımcılar için yükseliş trendindeki hisseler dikkat çekmeye devam ediyor. Fiyatların zaman içinde daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturması yükselen trendin önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Son verilerde BIST 100 içinde yer alan 14 hisse öne çıktı.

YÜKSELEN TREND NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissede fiyatın zaman içinde yukarı yönlü hareket etmesi, her yeni dip seviyesinin bir öncekinden daha yüksek oluşması ve zirvelerin giderek yukarı taşınması yükseliş trendi olarak değerlendiriliyor. Teknik analizde bu görünüm, pozitif fiyat eğilimine işaret eden önemli göstergeler arasında kabul ediliyor.

YÜKSELİŞ TRENDİNDE OLAN 14 HİSSE

ASTOR: Aylık getiri %65,95, yıllık getiri %265,04, 8 günlük ortalama 327,31, 20 günlük ortalama 301,32

CVKMD: Aylık getiri %37,19, yıllık getiri %248,69, 8 günlük ortalama 41,49, 20 günlük ortalama 39,20

EUPWR: Aylık getiri %87,65, yıllık getiri %173,86, 8 günlük ortalama 66,65, 20 günlük ortalama 59,20

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Yüzde 26,38 yükseldi! EUPWR için teknik göstergeler ne söylüyor? Yüzde 26,38 yükseldi! EUPWR için teknik göstergeler ne söylüyor?

KRDMD: Aylık getiri %13,05, yıllık getiri %76,21, 8 günlük ortalama 40,41, 20 günlük ortalama 39,59

BIMAS: Aylık getiri %2,95, yıllık getiri %68,94, 8 günlük ortalama 391,63, 20 günlük ortalama 386,13

EREGL: Aylık getiri %18,65, yıllık getiri %63,51, 8 günlük ortalama 38,25, 20 günlük ortalama 37,05

Borsada 3 aylık şampiyonlar belli oldu: Dev hissede yüzde 544’lük getiri Borsada 3 aylık şampiyonlar belli oldu: Dev hissede yüzde 544’lük getiri

DOHOL: Aylık getiri %11,35, yıllık getiri %55,93, 8 günlük ortalama 23,16, 20 günlük ortalama 23,01

GESAN: Aylık getiri %45,04, yıllık getiri %45,04, 8 günlük ortalama 61,73, 20 günlük ortalama 57,71

MIATK: Aylık getiri %12,79, yıllık getiri %40,46, 8 günlük ortalama 45,75, 20 günlük ortalama 44,55

MGROS: Aylık getiri %5,12, yıllık getiri %40,07, 8 günlük ortalama 678,61, 20 günlük ortalama 667,75

Kârı sermayesinin 10 katı, sektörüne göre ucuz hisseler! Kârı sermayesinin 10 katı, sektörüne göre ucuz hisseler!

MPARK: Aylık getiri %1,67, yıllık getiri %37,55, 8 günlük ortalama 470,23, 20 günlük ortalama 466,53

AGHOL: Aylık getiri %11,36, yıllık getiri %27,38, 8 günlük ortalama 33,95, 20 günlük ortalama 33,13

ALARK: Aylık getiri %7,81, yıllık getiri %17,06, 8 günlük ortalama 95,53, 20 günlük ortalama 95,12

FENER: Aylık getiri %44,20, yıllık getiri -%12,90, 8 günlük ortalama 3,68, 20 günlük ortalama 3,43

Verilerde birçok hissede 8 günlük hareketli ortalamanın 20 günlük ortalamanın üzerinde bulunması, teknik görünüm açısından yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret eden göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(FİNNET)

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2,6 milyon TL kâr açıklayan şirketten temettü dağıtmama kararı!2,6 milyon TL kâr açıklayan şirketten temettü dağıtmama kararı!
Altında bayram hazırlığı! Uzman "En kötüsü geride kaldı..." Yükseliş mi geliyor?Altında bayram hazırlığı! Uzman "En kötüsü geride kaldı..." Yükseliş mi geliyor?

Google Haberler