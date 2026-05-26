Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarına yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran’a yönelik "savunma amaçlı" operasyon açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin mesajları yatırımcıların odağında yer aldı.

Diğer yandan Çin’den Orta Doğu'da diplomasi ve arabuluculuk vurgusu gelirken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ABD iş gücü piyasasında oluşabilecek baskıların Fed'in faiz politikasında etkili olabileceğine dikkat çekti.

Yurt içinde ise TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,8 artışla 97,2 seviyesine yükseldi. Bugün yurt içi piyasalar yarım gün işlem görecek. Piyasalarda ayrıca ABD tüketici güveni verisi, MSCI endeks değişiklikleri ve gelecek dönemde açıklanacak büyüme verileri yakından takip ediliyor.

Borsa İstanbul cephesinde ise BIST 100 endeksinin güne hafif satıcılı başlangıç yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

BRKVY – 183 gün vadeli 112 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

CIMSA – Şirketin bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd’nin, Mannok’un azınlık ortaklarına ait %5,3 payı 20,48 milyon euro bedelle satın alarak Mannok’taki sahiplik oranını %100’e çıkardığı açıklandı.

ECILC – Şirketin iştiraki Eczacıbaşı Holding’in, Sanipak paylarının tamamının satışına ilişkin yurt dışı Rekabet Kurulu iznini aldığı, kapanış için diğer koşulların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

EUPWR – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Europower World Enerji’nin, ABD Teksas’taki GES projesi için 3,25 milyon dolar tutarında yüksek gerilim güç transformatörü siparişi aldığı açıklandı.

HUBVC – Şirketin, girişim yatırımı Segmentify’daki %6,54 payının tamamını Unifonic FZE’ye 244.258 dolar nakit ve Unifonic Inc. payları karşılığında toplam 1,78 milyon dolar bedelle satma kararı aldığı ve pay devir sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

ISSEN – Şirketin, ekonomik ve operasyonel gerekçelerle Altıeylül’deki işyerinde yürütülen halı tabanı kumaşı üretim faaliyetini sonlandırma kararı aldığı açıklandı.

KGYO – 100 gün vadeli 260 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

MHRGY – Şirketin, halka arzdan elde edilen 856,28 milyon TL gelir ve bu tutarın değerlendirilmesinden sağlanan 989,06 milyon TL getiriyle birlikte toplam 1,85 milyar TL kaynağın tamamen kullanıldığı açıklandı.

QNBTR – Yurtdışında 401 gün vadeli 20 milyon euro tutarında tahvil ihraç edildi.

SEGMN – Şirket sermayesinin %74,85’ini temsil eden payların devrine ilişkin süreç kapsamında Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldığı açıklandı.

UCAYM – Şirketin, halka arzdan elde ettiği 850,16 milyon TL net fonun 31.03.2026 itibarıyla 44,33 milyon TL’sini kullandığı açıklandı.

VESTL – 137 gün vadeli 93,53 milyon TL tutarından finansman bonosu ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

MHRGY – Şirket sermayesinin 1,24 milyar TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 620 milyon TL artışla 1,86 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Bayram dönüşü Borsa İstanbul'da temettü hareketliliği başlayacak. Bazı şirketlerde temettü verimi yüzde 7 seviyesini aştı.

MACKO → Net temettü 2,2950 TL | Temettü verimi %6,03 | Dağıtım tarihi 1 Haziran 2026

AYES → Net temettü 0,3000 TL | Temettü verimi %1,11 | Dağıtım tarihi 1 Haziran 2026

SISE → Net temettü 0,4995 TL | Temettü verimi %1,26 | Dağıtım tarihi 1 Haziran 2026

LMKDC → Net temettü 1,7000 TL | Temettü verimi %5,42 | Dağıtım tarihi 2 Haziran 2026

ISDMR → Net temettü 3,8250 TL | Temettü verimi %7,80 | Dağıtım tarihi 3 Haziran 2026

EREGL → Net temettü 0,4675 TL | Temettü verimi %1,39 | Dağıtım tarihi 3 Haziran 2026

ATAKP → Net temettü 0,5950 TL | Temettü verimi %1,28 | Dağıtım tarihi 4 Haziran 2026

TABGD → Net temettü 4,2500 TL | Temettü verimi %1,87 | Dağıtım tarihi 4 Haziran 2026

AVPGY → Net temettü 2,5000 TL | Temettü verimi %4,00 | Dağıtım tarihi 5 Haziran 2026

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.000 adet pay 31,58 – 31,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

BARMA – Pay geri alım programı kapsamında alınan 2.000.000 adet payın 59,00 TL fiyattan satıldığı açıklandı.

BIMAS – Mustafa Latif Topbaş tarafından 378,95 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 18,70 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 8,59 – 8,61 TL fiyattan geri alındı.

GENKM – Macit Aydın tarafından 13,11 – 13,12 TL fiyat aralığından 76.335 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,91’e yükseldi.

HRKET – Ahmet Altınkum tarafından 67,00 TL fiyattan 3.444.480 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %49,31’e geriledi.

HRKET – Abdullah Altınkum tarafından 67,00 TL fiyattan 3.444.480 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,10’a geriledi.

HRKET – Samet Gürsu tarafından 67,00 TL fiyattan 1.722.240 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,43’e geriledi.

PEKGY – Pardus Portföy tarafından 31.971.862 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,89’a geriledi.

Kaynak: İnfo Yatırım