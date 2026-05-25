Türkiye ekonomisinin 2026 yılına nasıl başladığını ortaya koyacak büyüme verileri öncesinde piyasalarda beklentiler şekillendi. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları, yılın ilk çeyreğinde kontrollü büyüme sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri öncesinde oluşan beklentilere göre ekonominin yılın ilk üç ayında yüzde 2,7 büyümesi bekleniyor.

İLK ÇEYREK İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 2,7 OLDU

AA Finans tarafından gerçekleştirilen ve 13 ekonomistin katıldığı ankette, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüyeceği öngörüldü.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,95 ile yüzde 3,40 arasında değişirken, medyan beklenti yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanlar, büyüme hızında iç talepteki dengelenme süreci, sıkı para politikası ve küresel ekonomik koşulların belirleyici olduğunu ifade ediyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3

Ankette 2026 yılının tamamına ilişkin beklentiler de yer aldı.

Buna göre ekonomistlerin yıl sonu büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Tahmin aralığında en düşük beklenti yüzde 2,5 olurken, en yüksek beklenti yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanlar, enflasyonla mücadele süreci ve finansal koşulların yılın geri kalanındaki ekonomik performansı şekillendireceğini belirtiyor.

2027 İÇİN DAHA GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Anket sonuçlarında dikkat çeken başlıklardan biri de 2027 yılı beklentileri oldu.

Ekonomistlerin 2027 sonuna yönelik büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,5 seviyesinde oluştu.

Uzmanlara göre orta vadede enflasyondaki düşüşün hız kazanması ve finansal istikrarın güçlenmesi halinde ekonomik aktivitede yeniden ivme görülebilir.

GEÇEN YIL YÜZDE 3,6 BÜYÜME KAYDEDİLMİŞTİ

Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüme kaydetmiş, yılın tamamında ise yüzde 3,6'lık büyüme performansı göstermişti.

Piyasalar şimdi gözünü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak resmi büyüme verilerine çevirmiş durumda. Açıklanacak verilerin, yılın geri kalanına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.