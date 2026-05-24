AHES GYO, hisse başına 0,076230 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi son fiyata göre yüzde 0,38 olarak hesaplandı.

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY), temettü kararına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan bildirimde nakit kar payı dağıtımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

HİSSE BAŞINA ÖDEME TUTARI AÇIKLANDI

24 Mayıs 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre şirket, 24 Haziran 2026 tarihinde hak kullanım tarihi olmak üzere hisse başına brüt 0,076230 TL, net 0,076230 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verdi.

Açıklanan verilere göre söz konusu temettünün son kapanış fiyatına göre verimi yüzde 0,38 olarak hesaplandı.

Şirketin temettü kararına ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

