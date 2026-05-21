Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket yönetim kurulu, finansal tabloların incelenmesi sonucunda elde edilen net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına karar verdi.

NET KÂR 95,5 MİLYON TL OLMUŞTU

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net dönem kârı 95 milyon 510 bin 25 TL olarak gerçekleşti. Şirketin yasal kayıtlara göre vergi sonrası net dönem kârı ise 90 milyon 824 bin 767,44 TL seviyesinde olmuştu.