Türkiye akaryakıt sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme gündeme geldi. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco'nun, Türkiye'deki akaryakıt pazarına yönelik yatırım planı kapsamında TotalEnergies Türkiye (GüzelEnerji) ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.

SAUDI ARAMCO İLE GÜZELENERJİ MASAYA OTURDU

Edinilen bilgilere göre Saudi Aramco, Türkiye genelinde geniş akaryakıt istasyonu ağına sahip GüzelEnerji ile ortaklık seçeneğini değerlendiriyor. Söz konusu hamlenin, şirketin Türkiye pazarına doğrudan giriş stratejisinin önemli adımlarından biri olabileceği ifade ediliyor.

ORTAKLIK MI GELİYOR?

Sektörde dikkat çeken gelişmeye ilişkin ilk resmi değerlendirme OYAK cephesinden geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Saudi Aramco ile ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı.

Aydilek'in paylaşımına göre Doğan, "Telefon görüşmemizde Saudi Aramco ile ortaklık için görüştüklerini söyledi. Aramco, GüzelEnerji'ye ortak olup Türkiye'de petrol ve akaryakıt sektörüne girer mi, bu ortaklık pompa satış fiyatlarını etkiler mi? Hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, yatırım girişiminin arkasında son dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hızlanan ekonomik ilişkilerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2026'da Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında iki ülke arasında çeşitli stratejik iş birliği ve ticaret anlaşmaları imzalanmıştı.

REKABET VE FİYAT ETKİSİ MERAK KONUSU

Saudi Aramco'nun olası ortaklıkla Türkiye akaryakıt sektörüne girmesi durumunda dağıtım pazarındaki rekabet dengelerinin nasıl değişeceği ve bunun tüketici fiyatlarına etkisinin ne olacağı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Ancak şu aşamada taraflar arasında nihai bir anlaşma açıklanmış değil.