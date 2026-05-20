Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Konya Ereğli Kağıt Fabrikası'nın açık hammadde depolama alanında yangın meydana geldiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yangın açık alanda bulunan hurda kağıt yığınlarında çıktı ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGIN FABRİKA ALANINA SIÇRAMADI

Şirket açıklamasına göre olayda herhangi bir çalışanın yaralanmadığı belirtilirken, yangının üretim tesislerine sıçramadığı ifade edildi. Yangın sonrası alanın temizlenmesiyle birlikte üretim faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiği aktarıldı.

1.500 TONLUK STOK KAYBI HESAPLANDI

KAP açıklamasında yangının çıkış nedeni ve söndürme sürecine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, gerekli önlemlerin artırılacağı ifade edildi. Şirket, yangının büyümeden kontrol altına alınması sayesinde zarar gören kısmın açık alanda bulunan hurda kağıt stokuyla sınırlı kaldığını ve yaklaşık 1.500 tonluk kayıp oluştuğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"18.05.2026 tarihinde akşam üzeri Konya Ereğli Kağıt fabrikamızın açık hammadde depolama alanındaki hurda kağıt yığınlarında yangın çıkmıştır. Bir süre yanan stok alanındaki ateş, itfaiyenin müdahalesi sonrasında söndürülmüştür. Olayda herhangi bir çalışanımızın yaralanmadığı ve ateşin fabrika alanına sıçramadığı bilgisini paylaşmak isteriz. Alanın temizlenmesi ile beraber Şirketimizin üretim tesislerinde faaliyetler normal seyrinde sürmektedir.

Yangının çıkış nedeni ve söndürülmesi süreci incelenmekte olup gerekli önlemler artırılacaktır. Yangının büyümeden önlenmesi sayesinde tamamının açık alandaki hurda kağıt stoğundan 1.500 ton kayıp olduğu hesaplanmaktadır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."