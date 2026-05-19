Pınar Süt Mamulleri Sanayi (BIST:PNSUT) , son dönemde gündeme gelen şirketin satılacağı yönündeki iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımladı. Şirket, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ŞİRKETTEN SATIN ALMA İDDİALARINA YANIT

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "şirketin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Pınar Süt, mevcut durumda stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluşla yürütülen bir görüşme bulunmadığını açıkladı.

Şirket ayrıca bu yönde alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararının da bulunmadığını yatırımcılarla paylaştı.