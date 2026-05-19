Sağlık raporu alacaklar için e-Devlet'te yeni zorunluluk başladı ve tek hekim raporlarına kesin süre sınırı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle artık o formu doldurmayana rapor verilmeyecek, yıllık limit aşılırsa sağlık kurulu onayı istenecek. İşte evlilikten spora, engelli raporundan iş göremezlik belgesine kadar hayatımızı değiştiren yeni kurallar...

E-RAPOR SİSTEMİ TEMEL ALTYAPI OLACAK

Yeni yönetmelik kapsamında sağlık raporlarında e-Rapor sistemi temel altyapı haline getirildi. Düzenlemeye göre ıslak imzalı raporlar yalnızca istisnai durumlarda kullanılabilecek.

Vatandaşların rapor sürecini başlatmadan önce e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurması da zorunlu hale getirildi.

TEK HEKİM RAPORUNA YENİ SINIR

Yeni düzenlemeye göre tek hekim tarafından bir seferde en fazla 10 günlük istirahat raporu verilebilecek.

Kontrol muayenesi yapılması halinde bu süre 10 gün daha uzatılabilecek. Ancak toplam sürenin 20 günü aşması durumunda sağlık kurulu onayı gerekecek.

Ayrıca bir kişinin tek hekimden bir yıl içinde alabileceği toplam istirahat raporu süresi de 40 günle sınırlandırıldı.

EVLİLİK VE SPOR RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikle evlilik işlemlerinde alınan sağlık raporları da dijital ortama taşındı. Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlar evlilik raporlarını yeniden sağlık kuruluşuna gitmeden e-Devlet üzerinden indirebilecek.

Okul ve sosyal faaliyetler kapsamında istenen spor raporlarında ise sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu tür işlemlerde kişinin beyanına dayalı sağlık durum belgesi yeterli kabul edilecek.

ENGELLİ RAPORLARI VE SİLAH RUHSATINDA YENİ KRİTERLER

Yeni düzenlemeyle engelli sağlık raporlarında özellikle ÖTV muafiyetli araç alımlarına ilişkin daha detaylı kriterler getirildi. Engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranların raporda açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Silah ruhsatı başvurularında ise psikiyatrik geçmişi veya bağımlılık öyküsü bulunan kişiler için daha detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

İTİRAZLARDA HAKEM HASTANE SİSTEMİ UYGULANACAK

Sağlık raporlarına yönelik itiraz süreçleri İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden yürütülecek. Uyuşmazlık durumlarında ise "hakem hastane" sistemi devreye alınacak.

Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarında standartların artırılması, işlemlerin hızlandırılması ve olası suistimallerin azaltılması hedefleniyor.