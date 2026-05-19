Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2026 yılı kar payı kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, nakit kar payı dağıtılmamasına yönelik yönetim kurulu teklifinin genel kurul gündemine taşınacağı belirtildi.

İLK ÇEYREKTE ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Şirketin son finansal sonuçları da dikkat çekti. CEO Event Medya, 2026 yılı ilk çeyrek (3 aylık) konsolide bilançosunda 36 milyon 555 bin 569 TL net zarar açıkladı.