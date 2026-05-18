Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti BBVA'nın kredi derecelendirme notlarını güncelledi. Kuruluş, bankanın uzun vadeli TL ve yabancı para kredi notlarını "BB-" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Stabil" olarak korudu.

FITCH, GARANTİ BBVA'NIN NOTLARINI TEYİT ETTİ

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings, 18 Mayıs 2026 tarihinde Garanti BBVA'nın kredi derecelendirme notlarını değerlendirdi.

Açıklanan güncel notlar şöyle:

Uzun Vadeli YP: BB- / Stabil Görünüm

Kısa Vadeli YP: B

Uzun Vadeli TL: BB- / Stabil Görünüm

Kısa Vadeli TL: B

Finansal Kapasite Notu: bb-

Ana Hissedar Destek Notu: bb-

Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller: BB-

Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller: B

Sermaye Benzeri Tahviller: B+

Fitch ayrıca, Garanti BBVA'nın Finansal Kapasite Notu'nu "bb-" seviyesinde teyit etti. Açıklanan verilerde önceki notlarla karşılaştırıldığında herhangi bir değişiklik yapılmadığı görüldü.