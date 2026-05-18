Küresel piyasalardaki jeopolitik dalgalanmalar ve makroekonomik değişimlerin gölgesinde, Çin altın piyasası nisan ayını stratejik yatırımlar ve dönemsel dengelenmelerle kapattı.

Çin Halk Bankası’nın (PBoC) istikrarlı alımları ve altın ETF’lerine olan ilginin sürmesi dikkat çekerken, mücevherat sektöründeki toptan talep mevsimsel faktörlerle geriledi.



Kaynak: Dünya Altın Konseyi



ALTIN ETF’LERİNDE GİRİŞ SERİSİ 8. AYINA TAŞINDI

Yerel hisse senedi piyasalarındaki güçlü performansa ve tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen Çinli yatırımcıların güvenli liman arayışı devam etti.

Çin altın ETF'leri (borsa yatırım fonları), nisan ayında üst üste sekizinci kez aylık fon girişi kaydederek bünyesine 3,5 milyar RMB (498 milyon ABD doları) daha kattı.

Bu gelişmeyle birlikte toplam yönetilen varlık hacmi (AUM) bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 306 milyar RMB'ye (45 milyar ABD doları) ulaştı.

Toplam varlıklar ise 3 trilyonluk büyüme ile 301 trilyon seviyesine çıkarak ay sonu zirvesini tazeledi. Mayıs ayında da borsalardaki yükselişe rağmen altın ETF'lerine yönelik yatırımcı iştahı korunuyor.

TOPTAN SATIŞ TALEBİNDE MEVSİMSEL FREN

Altın vadeli işlemlerinde ve toptan talepte ise bir yavaşlama dalgası hakim oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’ndaki (SHFE) işlem hacmi aylık bazda yüzde 31 düşerek günlük 307 tona geriledi ancak bu rakam bile 265 tonluk beş yıllık günlük ortalamanın oldukça üzerinde kalmayı başardı.

Şanghay Altın Borsası’ndan (SGE) çekilen altın miktarı ise nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 103 tona düştü.

Yıllık bazda bakıldığında ise, rekor talebin yaşandığı 2025 yılı nisan ayının yüksek baz etkisi nedeniyle yüzde 33'lük bir gerileme görüldü. Yetkililer, bu düşüşü iki temel nedene bağlıyor:

• Düşük Sezon Etkisi: Altın takı tüketiminin geleneksel olarak ikinci çeyrekte zayıflaması nedeniyle kuyumcu ve bankaların stok yenileme hızını azaltması.

• Tüketim Trendlerinin Değişmesi: İşçi Bayramı öncesi hareketliliğe rağmen tüketicilerin bütçelerini fiziki ürünler yerine seyahat ve deneyim odaklı harcamalara kaydırması.

MERKEZ BANKASI’NDAN SON 15 AYIN EN GÜÇLÜ HAMLESİ

Kaynak: Dünya Altın Konseyi

Piyasadaki bu dönemsel soğumaya karşın, Çin Halk Bankası stratejik altın birikimine hız kesmeden devam ediyor. Banka, nisan ayında 8 ton daha altın alımı yaptığını açıkladı.

Bu miktar, Aralık 2024’ten bu yana tek bir ayda yapılan en yüksek alım olurken, bankanın kesintisiz alım serisini 18. aya taşıdı.

Son alımlarla birlikte Çin’in resmi altın rezervleri 2.322 tona ulaştı ve altının toplam resmi rezervler içindeki payı yüzde 9’a yükseldi. Ülkenin toplam resmi rezervleri ise yüzde 2 değer kazanarak 3,8 trilyon ABD doları seviyesine ulaştı.

İTHALATTA İLK ÇEYREK PATLAMASI

Yılın ilk çeyreğine ait dış ticaret verileri de Çin’in iç piyasadaki güçlü altın iştahını doğruluyor. Mart ayında net bazda 143 ton altın ithal eden Çin, aylık bazda yüzde 49'luk bir artış yakaladı.

Mart ayındaki bu sıçrama, ilk çeyrekteki toplam net altın ithalatını 316 tona ulaştırdı. Bu veri, çeyreklik bazda yüzde 182, yıllık bazda ise yüzde 333 gibi rekor bir büyümeye işaret ediyor.

Mücevherat sektöründeki zayıflığa rağmen külçe altın yatırımlarının zirve yapması ve yerel fiyat avantajları, ithalattaki bu tarihi yükselişin arkasındaki ana itici güçler oldu.

ÇİN'İN BÜYÜK ALTIN HAMLESİNİN AMACI NE?

Çin’in hem devlet (Merkez Bankası) hem de halk bazında attığı bu adımlar tek bir cümleye indirgenebilir: "Jeopolitik ve ekonomik risklere karşı tam koruma kalkanı oluşturmak."

Çin'in aylardır kesintisiz altın toplamasının arkasında 3 stratejik hedef var:

• Dolar Bağımlılığını Azaltmak (De-dolarizasyon): Çin, ABD ile yaşadığı küresel güç rekabeti ve olası yaptırım risklerine karşı rezervlerini korumak istiyor. ABD tahvillerini yavaş yavaş satıp yerine kimsenin donduramayacağı, el koyamayacağı fiziki altını koyuyor.

• Küresel Belirsizliklere Karşı Kalkan: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler, Orta Doğu'daki çatışmalar ve küresel enflasyonist baskılar karşısında Çin, elindeki 3,8 trilyon dolarlık devasa rezervi "güvenli liman" ile sağlama alıyor.

• Halkın Güven Arayışı: Çinli bireysel yatırımcılar da gayrimenkul sektöründeki durgunluk ve yerel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle paralarını korumak için çılgınlar gibi Altın ETF'lerine ve külçe altına yöneliyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Çin’in bu hamleleri hem altın yatırımı olanları hem de yeni yatırım yapmayı düşünenleri doğrudan etkileyecek sinyaller barındırıyor:

Merkez bankalarının (özellikle Çin'in) bu kadar iştahlı olması, altın fiyatlarında yaşanabilecek olası sert düşüşleri engelliyor.

Altın fiyatları jeopolitik yumuşamalarla gerilese bile, Çin gibi devler "fiyat düştü" diyerek hemen alıma geçiyor (Nisan ayındaki 8 tonluk alım gibi). Bu durum, altın yatırımcısı için uzun vadeli güçlü bir güvence anlamına geliyor.

Çin'deki mücevher ve takı talebinin düşüşü ve buna karşın ETF ve külçe altın ithalatının (ilk çeyrekte yüzde 333 artış) rekor yükselişiyle yatırımcıların artık altına süs eşyası olarak değil, doğrudan "servet koruma aracı" olarak baktığı yorumları yapılıyor.

Kısa vadede Fed'in faiz politikaları, petrol fiyatları ve borsaların durumu altın fiyatlarında yatay seyirler veya ufak düzeltmeler yaratabilir (tıpkı nisan ayında olduğu gibi). Ancak uzun vadede, merkez bankalarının bu yapısal stratejisi ve küresel borç krizleri altının yukarı yönlü trendini desteklemeye devam edeceği piyasada yaygın kanı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Nisan ayında altın fiyatları küresel bazda yatay bir grafik çizdi. Ayın ilk yarısında Orta Doğu’da azalan gerilim ve hafifleyen enflasyon endişeleri altına nefes aldırsa da ay sonuna doğru Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizliklerin tetiklediği petrol fiyatlarındaki artış ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altının kazançlarını geri vermesine neden oldu.

18 Mayıs Pazartesi gününde altın fiyatları kırmızı mumlar çizmeye devam etti. Saat 09.39 itibarıyla ons altın 4.539 dolar seviyelerinde kayda geçti.

