Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, hak kullanım işlemlerine dair son durum yatırımcılara duyuruldu.

SERMAYE 1,2 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı haftalık bültende BİM’in bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay vermişti. Şirket yönetim kurulunun 19 Şubat 2026'da aldığı karar doğrultusunda yürütülen süreçte; 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan 600.000.000 TL’lik mevcut sermaye, %100 bedelsiz artırılarak 1.200.000.000 TL’ye çıkarıldı.

Şirket, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihini ise 14.05.2026 olarak belirlemişti.

BEDELSİZ PAYLAR BUGÜN HESAPLARA AKTARILDI

MKK’dan bugün (18 Mayıs 2026) yapılan resmi açıklamada, hak kullanım işlemlerinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"14.05.2026 tarihinde başlayan Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’ın (BIMAS) %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 18.05.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir."

Sermaye arıtırım sürecini tamamlayan BIMAS hisseleri haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışı 402 TL’den yapan hisseler TSI 11.17 itibarıyla yüzde 3,21’lik düşüş ile 392 TL’den işlem gördü.

