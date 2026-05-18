Teknoloji ve enerji sektörünün dikkat çeken oyuncularından Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) ve bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş., mali yapılarını güçlendirmek adına kritik bir adım attı.

İki şirket, mevcut banka kredilerinin vadelerini ve ödeme planlarını yeniden düzenlemek amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu.

Süreç devam ederken şirket, 15 Mayıs 2026 vadeli iki ayrı borçlanma aracının ödemelerinin zamanında yapılamadığını da duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre başvuru, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi kapsamında yürürlükte olan finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması (büyük ölçekli uygulama) doğrultusunda gerçekleştirildi. Yapılandırma süreci kapsamında:

• Kontrolmatik, alacaklı kuruluşlardan Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye,

• Bağlı ortaklığı Pomega Enerji, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya resmi başvurusunu iletti.

HEDEF: VARLIK SATIŞLARI VE KESİNTİSİZ OPERASYON

Şirket yönetimi, bu hamlenin arkasındaki temel motivasyonu; operasyonel faaliyetlerin sekteye uğramadan sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, mevcut borç yükümlülüklerinin net bir takvime bağlanması ve özellikle varlık satışları yoluyla bilançonun daha güçlü bir yapıya kavuşturulması olarak özetledi.

Açıklamada, stratejik adımlarla operasyonel sürekliliğin kesintisiz olarak hedeflendiği vurgulandı.

İKİ BORÇLANMA ARACININ ÖDEMESİ YAPILAMADI

Yeniden yapılandırma başvurusuna paralel olarak şirket, sermaye piyasası araçlarına yönelik önemli bir nakit akışı gelişmesini de paylaştı. Kontrolmatik’in yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç ettiği;

• TRSKNTR52618 ISIN kodlu özel sektör tahvili,

• TRFKNTR52615 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı

için 15 Mayıs 2026 tarihinde yapılması gereken itfa ve kupon ödemelerinin, mevcut finansal koşullar sebebiyle vadesinde yerine getirilemediği belirtildi.

ÖDEMELER YAPILANDIRMA SONRASINA ERTELENDİ

Şirket, söz konusu tahvil ve borçlanma araçlarına ait anapara (itfa) ve kupon faizi ödemelerinin, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Kontrolmatik, alacaklı bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, süreçteki kritik gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını taahhüt etti.