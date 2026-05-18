Borsa İstanbul'da şirketlerin finansal performansları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son verilerde, sermayesine kıyasla yüksek kârlılık üreten ve aynı zamanda değerleme çarpanları sektör ortalamalarının altında bulunan bazı şirketler öne çıktı.

Analistler, yüksek kârlılık ile görece düşük değerleme çarpanlarının birlikte görülmesinin uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir gösterge olabileceğini belirtiyor.

SERMAYESİNİN 10 KATINDAN FAZLA KÂR EDEN HİSSELER

Paylaşılan verilere göre BRYAT, THYAO, ATEKS, RGYAS, TMSN, MGROS ve GARAN gibi şirketler sermayelerine göre güçlü kârlılık performansı gösteren şirketler arasında yer aldı.

Şirketlerin ortak noktası ise yalnızca yüksek kâr üretmeleri değil, aynı zamanda FK (Fiyat/Kazanç) ve PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) oranlarının sektör ortalamalarının altında bulunması oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

Kâr/Sermaye: 158,14

FK: 12,73

FK (Sektör): 24,76

PD/DD: 1,59

PD/DD (Sektör): 2,84

Türk Hava Yolları (THYAO)

Kâr/Sermaye: 94,16

FK: 3,19

FK (Sektör): 5,38

PD/DD: 0,43

PD/DD (Sektör): 0,65

Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS)

Kâr/Sermaye: 77,50

FK: 1,19

FK (Sektör): 32,00

PD/DD: 0,28

PD/DD (Sektör): 0,66

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Kâr/Sermaye: 55,91

FK: 3,62

FK (Sektör): 4,48

PD/DD: 0,45

PD/DD (Sektör): 0,50

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN)

Kâr/Sermaye: 39,35

FK: 2,57

FK (Sektör): 13,58

PD/DD: 0,78

PD/DD (Sektör): 1,81

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Kâr/Sermaye: 37,45

FK: 18,22

FK (Sektör): 40,17

PD/DD: 1,40

PD/DD (Sektör): 2,10

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

Kâr/Sermaye: 35,57

FK: 2,61

FK (Sektör): 58,19

PD/DD: 2,29

PD/DD (Sektör): 6,40

Garanti Bankası (GARAN)

Kâr/Sermaye: 28,25

FK: 4,60

FK (Sektör): 9,18

PD/DD: 1,21

PD/DD (Sektör): 1,96

ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP)

Kâr/Sermaye: 24,98

FK: 7,53

FK (Sektör): 91,84

PD/DD: 3,35

PD/DD (Sektör): 5,13

Aygaz A.Ş (AYGAZ)

Kâr/Sermaye: 23,28

FK: 11,49

FK (Sektör): 19,50

PD/DD: 0,82

PD/DD (Sektör): 1,26

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Kâr/Sermaye: 21,03

FK: 17,50

FK (Sektör): 36,93

PD/DD: 0,63

PD/DD (Sektör): 1,63

Panora Gayrimenku Yatırım Ortaklığı A.Ş (PAGYO)

Kâr/Sermaye: 19,33

FK: 6,93

FK (Sektör): 12,91

PD/DD: 0,69

PD/DD (Sektör): 0,73

Doğuş Otomotiv (DOAS)

Kâr/Sermaye: 13,46

FK: 13,52

FK (Sektör): 13,58

PD/DD: 0,59

PD/DD (Sektör): 1,81

AKBANK T.A.Ş (AKBNK)

Kâr/Sermaye: 12,06

FK: 5,83

FK (Sektör): 9,18

PD/DD: 1,21

PD/DD (Sektör): 1,96

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)

Kâr/Sermaye: 11,09

FK: 5,52

FK (Sektör): 10,10

PD/DD: 2,01

PD/DD (Sektör): 3,05

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Kaynak: Stockeyspro