Piyasalarda yeni işlem gününde hem yurt içi hem de küresel gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, ABD ve İran eksenli gelişmeler, JPMorgan'ın altın tahmin revizyonu ve yaklaşan ekonomik veriler piyasalardaki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN projesine ilişkin yaptığı açıklamada yeni bir dönemin başlayacağını belirtirken, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin İsrail'in kışkırtıcı adımlarının etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan JPMorgan, yatırımcı ilgisindeki azalmayı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 5.708 dolardan 5.243 dolara düşürdü.

TAKVİMDE NELER VAR?

Yurt içinde bugün Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek. Piyasalar ayrıca 20 Mayıs'ta açıklanacak FOMC tutanakları, MSCI endeks değişiklikleri ve Haziran ayında yapılacak G7 Zirvesi gibi gelişmelere odaklandı.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ALVES – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AHGAZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKHAN – Halka arzdan elde edilen fonun 592,7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 469,7 milyon TL’sinin borç kapamada, 15,7 milyon TL’sinin makarna fabrikası finansal kiralama ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

AKENR – 7,792 MW kurulu gücünde olacak yardımcı kaynak niteliğindeki Erzin GES’in Bakanlık tarafından kabul işlemlerinin tamamlandığı ve üretime geçtiği açıklandı.

ASTOR – Rekabet Kurulu tarafından şirkete verilen idari para cezasının erken ödeme ile 254,9 milyon TL olarak ödendiği açıklandı.

AKFIS – Akfen Holding tarafından 63.658.407 adet payın Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

AKFYE – Akfen Holding tarafından 119.696.244 adet payın Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

BAHKM – PTD Proje’nin devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

BAGFS – 3 yatırımcı tarafından 2024 yılı Genel Kurulu’nun sermaye artırımı kararına ilişkin dava açtığı belirtildi.

CEOEM – CES GSYO unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

DYOBY – 96 gün vadeli 190 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DCTTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

DCTTR – Şirketin, Kazakistan’dan 519.000 dolar pamuk satın aldığı, 690.000 dolar tutarında Türk pamuğu ihraç ettiği açıklandı.

DARDL – Şirketin, 2026 yılında 19,8 milyar TL ciro, 2,1 milyar TL FAVÖK beklediği açıklandı.

ENERY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

FONET – Arnavutluk Spitali Rajonal Memorial Fier Hastanesi ile 330.000 euroluk HBYS sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumunun 3 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

EFOR – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda en yüksek teklifin arsa satışı karşılığı satış gelirinde 17,7 milyar TL olduğu açıklandı.

EFOR – Of Çaysan’ın devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

EKDMR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında tahsisat tutarının 8,3 katı talep geldiği açıklandı.

GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen toplam 2,0 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin VYŞ’lere 353,5 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

HALKB – 100 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HEDEF – Sermaye artırımından elde edilen fonun 526,1 milyon TL’sinin ortaklardan alınan nakit borcun kapatılmasında, 87,9 milyon TL’sinin işetme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

HEDEF – HDFGS’nin sermaye artırımı kapsamında şirket tarafından rüçhan haklarının tamamının kullanılacağının taahhüt edildiği açıklandı.

JANTS – Şirket iştiraki JMW Jant’ın sermayesinin 107,2 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye çıkarılacağı açıklandı.

KARSN – 182 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KTSKR – Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 460.128 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KOCMT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

KONTR – Şirket tarafından ihraç edilen TRSKNTR52618 ve TRFKNTR52615 ISIN kodlu borçlanma aracına ilişkin itfa/kupon ödemesi işleminin gerçekleştirilemediği açıklandı.

KONTR – Şirket ile Pomega Enerji tarafından mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunulduğu açıklandı.

ONCSM – Şirke ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Samsun Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında 12,9 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

OZATD – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

OZRDN – Yönetim değişikliği nedeniyle gerçekleşecek zorunlu pay alım teklifinin 12,32 TL olarak belirlendiği ve bu kapsamda SPK’ya yapılan pay alım teklifi bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

ORGE – Şirketin, Sancaktepe Fabrika Şubesi unvanlı şubesinin kurulduğu açıklandı.

PEKGY – 182 gün vadeli 7,5 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

PSGYO – Sermaye artırımından elde edilen fonun %33’ünün borç ödemesinde, %67’sinin proje faaliyetlerinde kullanıldığı açıklandı.

PSGYO – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

PAHOL – Sermaye artırımından elde edilen fonun %87,2’sinin yatırımlarda, %9,5’inin finansal borç ödemesinde, %3,3’ünün işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

PATEK – Sermaye artırımından elde edilen fonun 899,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

SMRTG – 363 gün vadeli 250 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

SMRVA – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 194,9 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

SARKY – İbrahim Balarısı tarafından şirkete denetçi atanması için dava açıldığı belirtildi.

SKBNK – Yurt dışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

UCAYM – İstanbul Tuzla’da 4700 m 2 ’lik arsanın 105 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

VAKBN – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

VAKBN – Bankanın 1,2 milyar dolar eşdeğeri tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini tamamladığı medyada yer aldı.

YATAS – Şirket ile Vivense arasında stratejik birleşme sürecine başlandığı açıklandı.

ZERGY – Halka arzdan elde edilen fonun 110 milyon TL’sinin proje finansmanında, 909,9 milyon TL’sinin hakediş ödemelerinde, 137,2 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 66,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

ZGYO – Halka arzdan elde edilen fonun %20’sinin proje yatırımlarında, %8’inin ödemelerde, %4’ünün işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HDFGS – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜ DAĞITIMLARI

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 380.000 adet pay 12,62 – 13,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

ANELE – Tera Portföy tarafından 46.526.935 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,56’ya yükseldi.

DMRGD – Bank of America Corporation tarafından 8,60 – 8,95 TL fiyat aralığından 27.729.733 adet alış ve 17.711.723 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,36’ya yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 14,75 TL fiyattan geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 42,38 – 42,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVGYO & METRO – METRO tarafından 13,04 – 13,41 TL fiyat aralığından AVGYO payı alınırken, METRO’nun AVGYO’daki payı %2,03’e yükseldi.

MACKO – Mathczone tarafından 43,94 – 44,40 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,20’ye yükseldi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 119.397.972 adet alış ve 20.753.531 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,82’ye yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: MMCAS, RAYSG

Kaynak: İnfo Yatırım