Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) ile Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) paylarında temettü ödemeleri nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

GRSEL İÇİN TEORİK FİYAT AÇIKLANDI

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan bilgilere göre Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) için detaylar şöyle:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,7352941 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,6249999 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 313,75 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SARKY PAYINDA DA DÜZELTME YAPILDI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) için açıklanan veriler ise şu şekilde:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3529412 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,3000000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 31,22 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)