Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sportif başarısını finansal kazanca da dönüştürdü. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig gelirleri ve UEFA organizasyonlarından elde ettiği kazançlarla birlikte toplam 76,3 milyon Euro (yaklaşık 2,5–3 milyar TL) gelir elde etti. Şampiyonlukla birlikte kulüp, gelecek sezon için de önemli bir geliri şimdiden kasasına yazdırdı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde şampiyonluk kutlamaları için satılan biletlerden toplam 160 milyon liralık gelir elde edildi.

SÜPER LİG GELİRLERİNDEN 16,3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında elde ettiği toplam gelir yaklaşık 16,3 milyon Euro (yaklaşık 872 milyon TL) seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelir kalemleri şu şekilde oluştu:

Şampiyonluk primi: 227,8 milyon TL

Geçmiş şampiyonluk payı: 256,2 milyon TL

Katılım bedeli (Ayakbastı): 132 milyon TL

Performans primi: 255,9 milyon TL

UEFA'DAN 60 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında da önemli bir gelir elde etti.

Katılım bedeli, puan primleri, katsayı sıralaması gelirleri, yayın hakları ve Son 16 turuna kadar yükselme primleri dahil edildiğinde kulübün UEFA kaynaklı toplam geliri yaklaşık 60 milyon Euro oldu.

YENİ SEZON GELİRİ DE GARANTİ ALTINA ALINDI

Şampiyonlukla birlikte Galatasaray gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Bu kapsamda kulüp, yalnızca turnuvaya katılım bedeli olarak 18,6 milyon Euro ayakbastı gelirini şimdiden garantilemiş durumda.

Öte yandan şampiyonluk sonrası GS Store ürün satışları, sponsorluk anlaşmaları ve başarı bonuslarıyla birlikte ticari tarafta toplam hacmin 371 milyon Euro seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

GSRAY HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da GSRAY koduyla işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hissesi son seansı 1,11 TL seviyesinde tamamladı.

Hisse, günü yüzde 1,77 değer kaybıyla kapatırken gün içi fiyat aralığı 1,11 TL – 1,13 TL arasında gerçekleşti.

Hisseye ilişkin öne çıkan veriler ise şöyle:

Piyasa değeri: Yaklaşık 14,98 milyar TL (~328,6 milyon dolar)

Fiili dolaşım oranı: %39,95

Ana hissedar: %60,01 ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği

PD/DD: 0,94

Günlük işlem hacmi: Yaklaşık 202,92 milyon TL (181,17 milyon lot)

52 haftalık fiyat aralığı: 1,01 TL – 1,75 TL

SPOR HİSSELERİNDE OYNAKLIK UYARISI

Spor hisseleri, diğer sektör hisselerine göre daha yüksek volatilite gösterebiliyor. GSRAY, FENER, BJKAS ve TSPOR gibi hisselerde fiyat hareketleri yalnızca finansal sonuçlarla değil; şampiyonluk yarışı, transfer gelişmeleri, UEFA performansı ve taraftar beklentileriyle de doğrudan etkilenebiliyor. Özellikle piyasada sık kullanılan "beklentiyi satın al, gerçekleşeni sat" yaklaşımı nedeniyle sert fiyat hareketleri görülebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.