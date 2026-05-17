19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken yatırımcılar ve bankacılık işlemi yapacak vatandaşlar çalışma düzenini araştırmaya başladı. Resmi tatil kapsamında bankaların, kamu kurumlarının ve Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak konusu oldu. İşte 19 Mayıs 2026 Salı günü çalışma düzenine ilişkin detaylar.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu ve özel bankalar hizmet vermeyecek. Şubelerde işlem yapılamayacak ancak mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemleri kullanılmaya devam edebilecek.

19 MAYIS'TA BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul da resmi tatil nedeniyle işlemlere kapalı olacak. Hisse senedi piyasası, VİOP ve diğer piyasalarda seans gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca takas işlemlerinde de resmi tatil takvimi uygulanacak.

TAKAS İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Borsa İstanbul'un yayımladığı işlem takvimine göre resmi tatil nedeniyle takas tarihlerinde değişiklik uygulanacak. Buna göre:

15 Mayıs Cuma tarihli işlemlerin takası: 20 Mayıs Çarşamba

18 Mayıs Pazartesi tarihli işlemlerin takası: 21 Mayıs Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) SEANS BİLGİSİ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mayıs tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

KAMU KURUMLARI VE OKULLAR AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğu için okullar, üniversiteler ve kamu kurumları da hizmet vermeyecek. Acil sağlık hizmetleri ve nöbetçi sistemle çalışan birimler ise faaliyetlerini sürdürecek.