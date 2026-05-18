ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan, yatırımcı talebindeki zayıflamayı gerekçe göstererek 2026 yılına ilişkin ortalama ons altın fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, kısa vadede baskıların devam ettiğini belirtirken, orta vadeli görünümde ise yükseliş beklentisini korudu.

J.P. MORGAN TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Banka analistlerinin pazar günü yayımladığı rapora göre, 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahmini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara indirildi. Revizyonda kısa vadeli yatırımcı ilgisinin azalması etkili oldu.

Raporda, COMEX altın vadeli işlem sözleşmelerindeki toplam açık pozisyon ve işlem hacimlerinin düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği, borsada işlem gören fonlara (ETF) girişlerin de zayıf seyrettiği ifade edildi.

KUYUMCUDA GRAM ALTIN NE KADAR OLABİLİR?

Şu anda spot piyasada ons altın 4.543 – 4.547 dolar bandında işlem görürken, yurt içinde gram altın fiyatları yaklaşık 6.650 TL – 6.800 TL aralığında seyrediyor. Küresel yatırım bankalarının ons altına yönelik tahminlerinin gerçekleşmesi halinde iç piyasadaki fiyatlamalarda da önemli değişimler görülebilir.

J.P. Morgan'ın 2026 yılı için 5.243 dolarlık ortalama ons altın tahmininin gerçekleşmesi durumunda, dolar kurunda önemli bir değişiklik yaşanmadığı varsayımı altında gram altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi beklenebilir. Bu senaryoda kuyumcularda gram altının 7.500 TL seviyesinin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

ORTA VADELİ GÖRÜNÜMDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR

Kısa vadeli aşağı yönlü revizyona rağmen J.P. Morgan, altın piyasasına yönelik orta vadeli olumlu görünümünü korudu.

Banka, 2026 yılının ikinci yarısında talebin yeniden güçlenmesiyle ons altının 6 bin dolar seviyesine doğru yükselebileceğini öngördü. Analistlere göre enerji ve enflasyon kaynaklı belirsizliklerin azalmasıyla birlikte kurumsal yatırımcılar ve merkez bankalarının altın talebinde yeniden artış yaşanabilir.

ABD-İRAN GERİLİMİ SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

Şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran geriliminden bu yana spot altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 14 oranında gerilediği belirtildi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentilerini güçlendirdi. Küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesiyle altın fiyatları gün içinde 30 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

KURUMLARIN GÜNCEL ONS ALTIN TAHMİNLERİ

Uluslararası finans kuruluşlarının güncel tahminleri de piyasadaki beklenti farklılıklarını ortaya koydu:

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü: 6.100 – 6.300 dolar

UBS: 6.200 dolar

Deutsche Bank: 5.500 dolar

Societe Generale: 6.000 dolar

Macquarie Group: 4.323 dolar

Morgan Stanley: 4.600 dolar

HSBC: 4.587 dolar

Küresel yatırım bankalarının yaptığı son revizyonlar, kısa vadede jeopolitik riskler ve makroekonomik verilerin ons altın üzerinde baskı oluşturabileceğine işaret ederken, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentilerinin genel olarak korunduğunu gösteriyor.