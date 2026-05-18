BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) hisselerinde geçen hafta sert hareketler görüldü. OZATD %60,87 ve BIGEN %60,80 yükselirken, ZERGY %24,34 geriledi.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta halka arz hisselerinde hareketlilik devam etti. Bazı hisseler yüzde 60'ın üzerinde yükseliş kaydederken, bazı hisselerde ise çift haneli düşüşler görüldü. Haftalık performans verileri, halka arz hisselerinde volatilitenin sürdüğünü ortaya koydu.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HALKA ARZ HİSSELERİ

OZATD – Haftalık değişim: %60,87
BIGEN – Haftalık değişim: %60,80
EMPAE – Haftalık değişim: %36,01
AKFIS – Haftalık değişim: %14,96
ALKLC – Haftalık değişim: %12,57
NETCD – Haftalık değişim: %11,65
TCKRC – Haftalık değişim: %11,64
MCARD – Haftalık değişim: %11,23
DCTTR – Haftalık değişim: %9,27
SERNT – Haftalık değişim: %7,79

Yükseliş tarafında OZATD ve BIGEN hisseleri yüzde 60'ın üzerinde prim yaparak listenin zirvesinde yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HALKA ARZ HİSSELERİ

ZERGY – Haftalık değişim: -%24,34
DSTKF – Haftalık değişim: -%21,14
EFOR – Haftalık değişim: -%17,46
DOFRB – Haftalık değişim: -%12,24
SVGYO – Haftalık değişim: -%12,22
HOROZ – Haftalık değişim: -%11,30
ALTNY – Haftalık değişim: -%10,06
ARPYE – Haftalık değişim: -%9,37
GLRMK – Haftalık değişim: -%8,74
VAKFA – Haftalık değişim: -%8,15

Düşüş tarafında ise ZERGY ve DSTKF, yüzde 20'nin üzerindeki kayıplarıyla dikkat çekti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

