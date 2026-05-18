Yatırımcıların gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek ve "AL" ya da "SAT" sinyallerini yakalamak için kullandığı en güçlü seçenek teknik analizdir.

Geçmiş fiyat hareketlerinin izini sürerek yeni hedef tespitini amaçlayan bu analiz yönteminde, yatırımcıların radarından ayırmaması gereken 5 kritik göstergeyi ve bunların ne anlama geldiğini sizler için derledik.

1. ÜSSEL HAREKETLİ ORTALAMA (EMA): TRENDİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ

Klasik hareketli ortalamalara göre en yakın tarihteki fiyatlara daha fazla ağırlık veren EMA, gecikmeleri en aza indirdiği için yatırımcıların favorisidir. Özellikle 9, 21, 50 ve 200 günlük EMA seviyeleri, piyasanın yönünü tayin etmede birer mihenk taşıdır.

• Sinyal Ne Diyor? Hisse fiyatı bu ortalamaların üzerindeyse, kağıt güçlü bir yükseliş trendindedir ve henüz bir tehlike (sat sinyali) yoktur. Eğer EMA çizgisi yukarı yönlüyse ve fiyat bu çizgiye yakın seyrediyorsa bu bir "AL"; EMA düşerken fiyat aniden bu çizginin üzerine fırlıyorsa genellikle bir "SAT" sinyali olarak yorumlanır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

2. MACD: AYILAR İLE BOĞALARIN GÜÇ SAVAŞI

Kısa vadeli (12 günlük) ve uzun vadeli (26 günlük) üssel ortalamaların farkından doğan MACD, piyasadaki momentumu ve arz-talep dengesini ölçer. Göstergenin merkezinde ise "0" denge çizgisi yer alır.

• Sinyal Ne Diyor? MACD değeri 0’ın üzerindeyse, kısa vadeli talep uzun vadeye göre daha güçlüdür; yani meydan Boğaların (yükseliş trendi) kontrolündedir ve yükseliş eğilimi sürer. 0’ın altı ise Ayı piyasasını (düşüş trendi) işaret eder.

3. RSI: FİYATIN HIZ KADRANI

Göreceli Güç Endeksi (RSI), finansal varlığın fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçerek 0 ile 100 arasında bir değer üretir.

• Sinyal Ne Diyor? RSI değerinin 70 ve üzeri olması, hissenin "aşırı alım" bölgesine geçtiğini ve her an bir düzeltme (satış) yiyebileceğini fısıldar. Değerin 30 ve altına inmesi ise "aşırı satım" yapıldığına, yani hissenin ucuz kaldığına ve yakın zamanda bir tepki alımı (yükseliş) gelebileceğine işaret eder. 70’in altındaki seyir, hissenin henüz aşırı ısınmadığını göstererek güven verir.

4. STOKASTİK (STO): HIZ DEĞİŞİMİNİ İLK O RAPORLAR

Fiyatın yönünden ziyade momentumunu (hızını) ölçen Stokastik indikatörü, belirli bir dönemdeki en yüksek ve en düşük değerlerin mevcut fiyata yakınlığını inceler. Teknik analizde momentum fiyattan önce yön değiştirdiği için, trend dönüşlerini yakalamada çok başarılıdır.

• Sinyal Ne Diyor? Formüldeki %K eğrisinin, %D eğrisini yukarı yönlü kesmesi "AL", aşağı yönlü kesmesi ise "SAT" demektir. Ayrıca 80-100 arası aşırı alımı, 0-20 arası ise aşırı satımı gösterir. Hissenin 80 puanın altında olması, ani bir satış baskısı riskinin düşük olduğunu gösterir.

5. STOKASTİK RSI: GÖSTERGENİN GÖSTERGESİ

Doğrudan fiyata değil, RSI göstergesine stokastik hesaplama uygulanarak elde edilen Stoch RSI, fiyattan iki adım uzakta durur. Bu yüzden bazen anlık fiyat hareketleriyle bağı kopabilir ancak çok hassas sinyaller üretir.

• Sinyal Ne Diyor? Klasik RSI’dan farklı olarak Stoch RSI’da sınır hatları daha keskindir. Genellikle 80 seviyesi aşırı alım, 20 seviyesi ise aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Stoch RSI'ın 70'in altında kalması, hissenin aşırı alım bölgesinin getirdiği satış riskinden henüz uzak olduğunu doğrular.

Yatırımcılara Not: Teknik analizde tek bir indikatöre güvenerek hareket etmek yanıltıcı olabilir. En doğru "AL" veya "SAT" stratejisi, EMA'nın trend yönünü, MACD'nin gücünü, RSI ve Stokastik indikatörlerinin ise aşırı alım/satım bölgelerini aynı anda doğruladığı anlarda kurulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.