Bir hisse senedi için hacim, alınıp satılan toplam lot sayısını veya bu işlemlerin toplam Türk Lirası (TL) karşılığını ifade eder.

İŞLEM HACMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ

Likidite Ölçümü: Hacmi yüksek olan bir varlıkta likidite de yüksektir. Bu durum, yatırımcının istediği fiyattan, tahtada büyük makas aralıkları (spread) oluşmadan kolayca alım veya satım yapabilmesini sağlar.

Piyasa İlgisi ve Fon Hareketleri: Bir hissede hacmin aniden ortalamanın üzerine çıkması, kurumsal yatırımcıların (balinalar, fonlar, yabancı kurumlar) o tahtaya giriş yaptığının veya çıkış hazırlığında olduğunun en net öncü sinyalidir.

Kararsızlık ve İlgi Kaybı: Hacmin kuruması (düşmesi), piyasa katılımcılarının mevcut fiyat seviyelerinde işlem yapmak istemediğini, bir kırılım veya haber akışı beklediğini (belirsizliğin arttığını) gösterir.

FİYAT VE HACİM İLİŞKİSİ: TREND DOĞRULAMA STRATEJİLERİ

Sadece hacme bakarak ya da sadece fiyata bakarak işlem yapmak yanıltıcı olabilir. En doğru analiz, bu ikisinin kombinasyonuyla (Price-Volume Relationship) yapılır:

1. Yükselen Fiyat + Yükselen Hacim = Güçlü Boğa Trendi

Fiyat yukarı giderken hacmin de geçmiş günlerin ortalamasını aşması, yükselişin sağlıklı olduğunu gösterir. Alıcılar daha yüksek fiyatlardan bile malı toplamaya isteklidir. Bu durum, yükseliş trendinin devam edeceğine dair en güçlü teyit mekanizmasıdır.

2. Yükselen Fiyat + Düşen Hacim = Zayıf Yükseliş (Tuzak Sinyali)

Fiyat yükseliyor ancak hacim her geçen gün azalıyorsa, bu hareket "isteksiz" bir yükseliştir. Genellikle küçük yatırımcının alımlarıyla veya sığ tahta yapıcıların manipülasyonuyla gerçekleşir. Büyük fonlar bu yükselişe katılmıyordur ve her an sert bir geri dönüş (boğa tuzağı) yaşanabilir.

3. Düşen Fiyat + Yükselen Hacim = Güçlü Ayı Trendi (Panik Satışı)

Fiyat aşağı kırılırken hacmin patlaması, piyasada ciddi bir panik ve maldan kaçış (kapitülasyon) olduğunu gösterir. Kurumsal yatırımcılar pozisyonlarını stopluyor veya kâr realizasyonu yapıyordur. Düşüş trendinin derinleşeceği varsayılır.

4. Düşen Fiyat + Düşen Hacim = Sağlıklı Düzeltme

Fiyat düşerken hacmin de azalması, satıcıların aslında çok istekli olmadığını, piyasanın sadece bir kâr realizasyonu veya dinlenme dönemi (düzeltme) geçirdiğini gösterir. Bu durum genellikle trendin tamamen döndüğü anlamına gelmez; destek seviyelerinden tepki alımı gelebilir.