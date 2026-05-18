BIST 100'de yatırımcı sayısı en fazla ASELS'te 24.095 arttı. TUPRS ise 13.150 yatırımcı kaybıyla ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların hisse tercihleri değişmeye devam ediyor. Son verilerde BIST 100 endeksinde bazı hisseler yatırımcı çekmeye devam ederken, bazı hisselerde ise yatırımcı sayısında dikkat çeken düşüşler görüldü.
YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA ARTAN HİSSELER
Yatırımcı sayısındaki artış tarafında ASELS ilk sırada yer aldı. Hisse, son bir ayda 24.095 yeni yatırımcı kazandı.
• SASA: +12.482
• ECILC: +10.672
• FROTO: +9.823
• GLRMK: +8.757
• AKBNK: +7.928
• GENIL: +7.148
• KTLEV: +6.169
• TAVHL: +5.721
• DAPGM: +5.498
EN FAZLA YATIRIMCI KAYBEDEN HİSSELER
Yatırımcı sayısındaki düşüş tarafında ise TUPRS, 13.150 yatırımcı kaybıyla listenin zirvesinde yer aldı.
• PAHOL: -11.425
• SISE: -10.808
• THYAO: -9.982
• KCHOL: -9.656
• PETKM: -8.710
• REEDR: -7.989
• TABGD: -6.361
• TOASO: -5.603
• ZOREN: -5.417
YATIRIMCI SAYISI NEDEN DEĞİŞİR? HİSSELER İÇİN NE ANLAMA GELİR?
Yatırımcı sayısının artması: Bir hisseye küçük ve bireysel yatırımcıların ilgisinin arttığını gösterir. Popüler haberler, güçlü çeyreklik bilançolar veya temettü beklentileri bu artışı tetikler. Ancak bazen "hissenin zirveye yakın olduğuna ve küçük yatırımcıya devredildiğine" dair de bir uyarı olabilir.
Yatırımcı sayısının azalması: Genellikle kâr realizasyonu (satış yapıp nakde geçme) veya başka bir hissedeki yükseliş fırsatını değerlendirmek için varlık değiştirme anlamına gelir. TUPRS veya THYAO gibi devlerdeki düşüş, şirketin kötüye gittiğini değil, yatırımcıların kısa vadeli trend takip ettiğini gösterebilir.
