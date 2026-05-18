Borsa İstanbul'da yatırımcıların hisse tercihleri değişmeye devam ediyor. Son verilerde BIST 100 endeksinde bazı hisseler yatırımcı çekmeye devam ederken, bazı hisselerde ise yatırımcı sayısında dikkat çeken düşüşler görüldü.

YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA ARTAN HİSSELER

Yatırımcı sayısındaki artış tarafında ASELS ilk sırada yer aldı. Hisse, son bir ayda 24.095 yeni yatırımcı kazandı.

• SASA: +12.482

• ECILC: +10.672

• FROTO: +9.823

• GLRMK: +8.757

• AKBNK: +7.928

• GENIL: +7.148

• KTLEV: +6.169

• TAVHL: +5.721

• DAPGM: +5.498

EN FAZLA YATIRIMCI KAYBEDEN HİSSELER

Yatırımcı sayısındaki düşüş tarafında ise TUPRS, 13.150 yatırımcı kaybıyla listenin zirvesinde yer aldı.

• PAHOL: -11.425

• SISE: -10.808

• THYAO: -9.982

• KCHOL: -9.656

• PETKM: -8.710

• REEDR: -7.989

• TABGD: -6.361

• TOASO: -5.603

• ZOREN: -5.417

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.71 11.926.345.691,58 % -4.24 18:10 THYAO 294.5 10.827.845.159,25 % -1.83 18:10 ODINE 1239 8.173.976.831,00 % -0.88 18:10 TRALT 46.6 7.727.616.742,10 % -1.69 18:10 AKBNK 70.1 7.275.064.126,95 % -0.21 18:10 Tüm Hisseler

YATIRIMCI SAYISI NEDEN DEĞİŞİR? HİSSELER İÇİN NE ANLAMA GELİR?

Yatırımcı sayısının artması: Bir hisseye küçük ve bireysel yatırımcıların ilgisinin arttığını gösterir. Popüler haberler, güçlü çeyreklik bilançolar veya temettü beklentileri bu artışı tetikler. Ancak bazen "hissenin zirveye yakın olduğuna ve küçük yatırımcıya devredildiğine" dair de bir uyarı olabilir.

Yatırımcı sayısının azalması: Genellikle kâr realizasyonu (satış yapıp nakde geçme) veya başka bir hissedeki yükseliş fırsatını değerlendirmek için varlık değiştirme anlamına gelir. TUPRS veya THYAO gibi devlerdeki düşüş, şirketin kötüye gittiğini değil, yatırımcıların kısa vadeli trend takip ettiğini gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.