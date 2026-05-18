Google Haberler

BIST 100'de yatırımcı sayısı en fazla ASELS'te 24.095 arttı. TUPRS ise 13.150 yatırımcı kaybıyla ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların hisse tercihleri değişmeye devam ediyor. Son verilerde BIST 100 endeksinde bazı hisseler yatırımcı çekmeye devam ederken, bazı hisselerde ise yatırımcı sayısında dikkat çeken düşüşler görüldü.

YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA ARTAN HİSSELER

Yatırımcı sayısındaki artış tarafında ASELS ilk sırada yer aldı. Hisse, son bir ayda 24.095 yeni yatırımcı kazandı.

SASA: +12.482
• ECILC: +10.672
FROTO: +9.823
• GLRMK: +8.757
AKBNK: +7.928
• GENIL: +7.148
• KTLEV: +6.169
• TAVHL: +5.721
• DAPGM: +5.498

EN FAZLA YATIRIMCI KAYBEDEN HİSSELER

Yatırımcı sayısındaki düşüş tarafında ise TUPRS, 13.150 yatırımcı kaybıyla listenin zirvesinde yer aldı.

• PAHOL: -11.425
• SISE: -10.808
• THYAO: -9.982
• KCHOL: -9.656
• PETKM: -8.710
• REEDR: -7.989
• TABGD: -6.361
• TOASO: -5.603
• ZOREN: -5.417

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 2.71 11.926.345.691,58 % -4.24 18:10
THYAO 294.5 10.827.845.159,25 % -1.83 18:10
ODINE 1239 8.173.976.831,00 % -0.88 18:10
TRALT 46.6 7.727.616.742,10 % -1.69 18:10
AKBNK 70.1 7.275.064.126,95 % -0.21 18:10
Tüm Hisseler

YATIRIMCI SAYISI NEDEN DEĞİŞİR? HİSSELER İÇİN NE ANLAMA GELİR?

Yatırımcı sayısının artması: Bir hisseye küçük ve bireysel yatırımcıların ilgisinin arttığını gösterir. Popüler haberler, güçlü çeyreklik bilançolar veya temettü beklentileri bu artışı tetikler. Ancak bazen "hissenin zirveye yakın olduğuna ve küçük yatırımcıya devredildiğine" dair de bir uyarı olabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yatırımcı sayısının azalması: Genellikle kâr realizasyonu (satış yapıp nakde geçme) veya başka bir hissedeki yükseliş fırsatını değerlendirmek için varlık değiştirme anlamına gelir. TUPRS veya THYAO gibi devlerdeki düşüş, şirketin kötüye gittiğini değil, yatırımcıların kısa vadeli trend takip ettiğini gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (18 Mayıs 2026)Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (18 Mayıs 2026)
Bulls Girişim'den (BULGS) yeni yatırım kararıBulls Girişim'den (BULGS) yeni yatırım kararı

Google Haberler