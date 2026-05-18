Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü olan 15 Mayıs kapanışı itibarıyla, piyasadaki likidite akışı ve yatırımcı ilgisi belirli tahtalarda yoğunlaştı.

Endekste yön arayışı sürerken, bir önceki işlem gününe göre işlem hacmini ciddi oranda katlayan ve bu hacim artışını pozitif getiriyle taçlandıran BIST şirketleri dikkat çekti.

Piyasada nakit girişinin hızlandığını ve alıcıların istekli olduğunu gösteren bu durum, hisselerin kısa vadeli momentumu açısından yakından takip ediliyor.

İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTAN VE DEĞER KAZANAN ŞİRKETLER

15 Mayıs kapanış verilerine göre, bir önceki güne kıyasla işlem hacminde rekor artış kaydeden ve günü artıda kapatmayı başaran hisselerin listesi şu şekilde gerçekleşti:

DSTKF (Destek Finans Faktoring): * Hacim Artışı: %22.743,38 | Getiri: %0,36

TRALT (Türk Altın): * Hacim Artışı: %213,52 | Getiri: %1,46

TRENJ (TR Doğal Enerji): * Hacim Artışı: %52,75 | Getiri: %0,05

ALTNY (Altınay Savunma): * Hacim Artışı: %43,81 | Getiri: %1,51

BSOKE (Batısöke Çimento): * Hacim Artışı: %40,62 | Getiri: %3,56

TUPRS (Tüpraş): * Hacim Artışı: %39,06 | Getiri: %1,97

DAPGM (DAP Gayrimenkul): * Hacim Artışı: %33,57 | Getiri: %0,38

IZENR (İzdemir Enerji): * Hacim Artışı: %30,25 | Getiri: %0,36

FENER (Fenerbahçe Futbol): * Hacim Artışı: %29,28 | Getiri: %2,59

AKSA (Aksa Akrilik): * Hacim Artışı: %11,92 | Getiri: %0,54

Kaynak: Midas

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

