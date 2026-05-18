Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), spor ve finans gündemine bomba gibi düşen bir ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını resmen ilan etti.

KAP BİLDİRİMİYLE AYRILIK RESMİLEŞTİ

Siyah-beyazlı kulüpten KAP aracılığıyla yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”

Yönetim ile deneyimli teknik adam arasında gerçekleşen kritik zirvenin ardından çıkan bu ayrılık kararı, yeşil sahalardan hemen sonra Borsa İstanbul’daki Beşiktaş tahtasına da doğrudan yansıdı.

BJKAS HİSSELERİ KIRMIZIYA BOYANDI

Haftanın ilk işlem gününe zaten satıcılı bir seyirle başlayan ve grafiklerinde kırmızı mumları yakan BJKAS, kulüpten gelen resmi ayrılık açıklaması sonrasında düşüş trendini sürdürdü. Yatırımcıların teknik direktör belirsizliğiyle temkinli pozisyon alması, hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Hisseler, TSI 15.57 itibarıyla yüzde 1,23’lük bir değer kaybı yaşayarak 1,61 TL seviyesine kadar geriledi.

