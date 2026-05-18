Erciyas Çelik (ERCB), Körfezray Metro Projesi'nin 4'üncü fazı kapsamında yaklaşık 2,6 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.(ERCB), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi kapsamında yeni iş anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, projenin 4'üncü fazında ihtiyaç duyulan strut boruların üretimini üstleneceğini bildirdi.

342 ADET BORU ÜRETİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Körfezray Metro Projesi'nin 4'üncü fazı kapsamında ihtiyaç duyulan toplam 342 adet strut borunun üretimi Erciyas Çelik tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu sözleşmenin toplam bedelinin yaklaşık 2,6 milyon dolar olduğu belirtilirken, üretim ve sevkiyatların 2026 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

TOPLAM TEDARİK 900 ADEDE YAKLAŞACAK

Şirket, projenin önceki fazlarında da yer aldığını belirterek, yeni fazla birlikte toplam yaklaşık 900 adet borunun tedarikinin üstlenilmiş olacağını aktardı.

Açıklamada, proje kapsamında kullanılan çelik boruların büyük bölümünün şirket tarafından sağlandığı belirtilirken, Erciyas Çelik'in projedeki stratejik tedarikçi konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

Şirket ayrıca, projenin ilerleyen fazlarına yönelik yeni iş fırsatları ve ilave tedarik görüşmelerinin ilgili taraflarla devam ettiğini bildirdi.

Körfezray Metro Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte 35 kilometre hat uzunluğu ve yıllık 101 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin en uzun hafif raylı sistem projelerinden biri olması öngörülüyor.

ERCB HİSSESİ NE DURUMDA?

ERCB payları haftanın ilk işlem gününde satış baskısıyla karşı karşıya. Hissede saat 10.57 itibarıyla yüzde 1.18 oranında değer kaybı görülürken 58,55 TL seviyesinde seyrediyor.

