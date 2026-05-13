Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato başvurularında sunulan mali belgelere ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Bildirim süresi de kısaltıldı.

Konkordato talebinde bulunan şirket ve borçluların sunduğu mali belgelere ilişkin kurallarda kapsamlı değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal verilerin hangi esaslara göre hazırlanacağı da netleştirildi.

FİNANSAL RAPORLAMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni yönetmelikle birlikte daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesinin kapsamı genişletildi. 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da uygulama kapsamına dahil edildi.

Düzenlemeye göre bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin finansal tabloları,"Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı"na göre hazırlanacak. Bunun dışında kalan borçlular ise Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacak.

BİLDİRİM SÜRESİ 30 GÜNE İNDİRİLDİ

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise bildirim sürelerinde yapıldı. Konkordato talebinde bulunan borçlu ile bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü.

