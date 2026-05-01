Gaziantep'in 27 yıllık tekstil devi Flament Tekstil ve iştirakleri, 500 çalışanıyla konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirketlere 3 ay geçici mühlet verdi.
Gaziantep sanayisinin köklü kuruluşlarından olan ve çeyrek asrı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Flament Tekstil ve Flament Sentetik, finansal darboğazı aşmak için mahkemeye başvurdu. Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, dev şirket ve sahipleri hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti kararı verdi.
MALİ TABLOYU DÜZELTMEK İÇİN KOMİSER ATANDI
Mahkeme, şirketin finansal yapısını yakından takip etmek ve kurtarma planının başarıya ulaşıp ulaşamayacağını incelemek amacıyla üç kişilik bir geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Hukukçu Dr. Öğretim Üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar’dan oluşan heyet, tüm ödeme ve finansal hareketleri denetleyecek. Şirketlerin ve gerçek kişi sahiplerinin yapacağı tüm ödemeler artık bu komiserlerin onayına tabi olacak.
500’DEN FAZLA ÇALIŞANI İSTİHDAM EDİYOR
Gaziantep ekonomisi için büyük önem taşıyan Flament grubu, büyüklüğüyle dikkat çekiyor:
Tesis: 60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 ayrı fabrikada üretim yapılıyor.
İstihdam: Şirket bünyesinde 500'den fazla işçi çalışıyor.
Sahipler: Konkordato mühleti sadece şirketleri değil, sahipleri Murat Özkeçeci ve Mesut Özkeçeci’yi de kapsıyor.
MAHKEMEDEN ALACAKLILARA ÇAĞRI
Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, sürece dair şeffaflık vurgusu yaparak alacaklılara kritik bir hatırlatmada bulundu. Alacaklılar, ilandan itibaren yasal süre içinde itiraz dilekçesi sunarak; konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecek ve talebin reddini isteyebilecekler.
Kaynak: Ekonomim