SOCAR, Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında dikkat çeken bir satın alma hamlesine imza attı. Şirketin, İtalya merkezli enerji devi Italiana Petroli (IP) ile ilgili adımının Avrupa pazarındaki etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İtalya’nın SOCAR’ın uzun vadeli stratejisinde kilit pazarlardan biri olduğu vurgulandı.

İTALYA ENERJİ STRATEJİSİNDE KRİTİK KONUMDA

SOCAR’ın halihazırda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden İtalya’ya petrol, Güney Gaz Koridoru üzerinden ise doğalgaz tedarik ettiği hatırlatıldı.

Şirketin, enerji arz zincirindeki mevcut konumunu Avrupa operasyonlarıyla daha da güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

4 BİN 500’DEN FAZLA AKARYAKIT İSTASYONU BULUNUYOR

Yaklaşık 90 yıl önce kurulan Italiana Petroli, bugün İtalya genelinde 4 bin 500’ün üzerinde akaryakıt istasyonu ile faaliyet gösteriyor.

Şirket ayrıca yıllık yaklaşık 10 milyon ton kapasiteli iki rafinerisiyle ülkenin enerji sektöründeki önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

MARKA GÜCÜ KORUNACAK”

SOCAR, satın alma sonrasında IP’nin mevcut pazar konumunu, marka gücünü ve operasyonel kapasitesini koruyarak geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Uzmanlar, satın alma hamlesinin SOCAR’ın Avrupa enerji piyasasındaki etkisini artırabilecek stratejik bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

