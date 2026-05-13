Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Özellikle maaş günü bayram dönemine denk gelen emeklilere çifte ödeme yapılacak. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş hem maaşını hem de 4 bin TL'lik bayram ikramiyesini aynı anda alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 17-22 MAYIS ARASINDA YATIRILACAK

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılması planlanıyor. Yetkililer, ödemelerin otomatik olarak yapılacağını ve herhangi bir başvuru gerekmeyeceğini belirtti.

SSK EMEKLİLERİNE ÇİFTE ÖDEME

SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olan vatandaşlar maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de aynı gün alacak.

Aylık ödeme günü 23-28 Mayıs arasına denk gelen emekliler için ise erken ödeme uygulanacak. Buna göre 23 ve 24 Mayıs'ta maaş alanlar 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 Mayıs'ta maaş alanlar ise 22 Mayıs'ta ödeme alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklilerinde aylık günü 25 ve 26 Mayıs olan vatandaşlar 21 Mayıs'ta, 27 ve 28 Mayıs'ta maaş alanlar ise 22 Mayıs'ta hem maaşlarını hem bayram ikramiyelerini alabilecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE SADECE İKRAMİYE ÖDENECEK

Memur emeklilerinin aylıkları ay başında ödendiği için bu gruba yalnızca bayram ikramiyesi yatırılacak. Yetkililer, ödemelerin 20 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacağını açıkladı.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME

Bu yıl emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ölüm aylığı alan vatandaşlara ise hisse oranına göre ödeme yapılacak.

Buna göre yüzde 75 oranında maaş alanlara 3 bin TL, yüzde 50 oranında maaş alanlara 2 bin TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara ise bin TL ödeme gerçekleştirilecek.