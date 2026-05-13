Google Haberler

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekliyi sevindirecek ödeme takvimi netleşti. Bazı emekliler maaş ve 4 bin TL'lik bayram ikramiyesini aynı anda alacak.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Özellikle maaş günü bayram dönemine denk gelen emeklilere çifte ödeme yapılacak. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş hem maaşını hem de 4 bin TL'lik bayram ikramiyesini aynı anda alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 17-22 MAYIS ARASINDA YATIRILACAK

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılması planlanıyor. Yetkililer, ödemelerin otomatik olarak yapılacağını ve herhangi bir başvuru gerekmeyeceğini belirtti.

Emekliye çifte ödeme! Maaş ve ikramiye aynı anda yatacak, Görsel 1

SSK EMEKLİLERİNE ÇİFTE ÖDEME

SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olan vatandaşlar maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de aynı gün alacak.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Bankaların "Emekli Promosyon" savaşı kızıştı: Asgari ücretin 3 katı ödeme Bankaların "Emekli Promosyon" savaşı kızıştı: Asgari ücretin 3 katı ödeme

Aylık ödeme günü 23-28 Mayıs arasına denk gelen emekliler için ise erken ödeme uygulanacak. Buna göre 23 ve 24 Mayıs'ta maaş alanlar 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 Mayıs'ta maaş alanlar ise 22 Mayıs'ta ödeme alacak.

Emekliye çifte ödeme! Maaş ve ikramiye aynı anda yatacak, Görsel 2

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklilerinde aylık günü 25 ve 26 Mayıs olan vatandaşlar 21 Mayıs'ta, 27 ve 28 Mayıs'ta maaş alanlar ise 22 Mayıs'ta hem maaşlarını hem bayram ikramiyelerini alabilecek.

Emekliye çifte ödeme! Maaş ve ikramiye aynı anda yatacak, Görsel 3

MEMUR EMEKLİLERİNE SADECE İKRAMİYE ÖDENECEK

Memur emeklilerinin aylıkları ay başında ödendiği için bu gruba yalnızca bayram ikramiyesi yatırılacak. Yetkililer, ödemelerin 20 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Emekliye çifte ödeme! Maaş ve ikramiye aynı anda yatacak, Görsel 4

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME

Bu yıl emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ölüm aylığı alan vatandaşlara ise hisse oranına göre ödeme yapılacak.

Memur ve emekli zammında yeni hesap! Temmuz için kritik tahmin Memur ve emekli zammında yeni hesap! Temmuz için kritik tahmin

Buna göre yüzde 75 oranında maaş alanlara 3 bin TL, yüzde 50 oranında maaş alanlara 2 bin TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara ise bin TL ödeme gerçekleştirilecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cari açık martta 9,67 milyar dolar ile 3 yılın zirvesinde!Cari açık martta 9,67 milyar dolar ile 3 yılın zirvesinde!
Altında Kapalıçarşı krizi! Yasak geldi, esnaf "Sektör durur" dediAltında Kapalıçarşı krizi! Yasak geldi, esnaf "Sektör durur" dedi

Google Haberler