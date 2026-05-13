Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca üreticinin merakla beklediği 2026 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay alım bedeli yeni sezonda 35 TL'ye yükseltildi.

Açıklanan yeni rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37,5 oranında artış anlamına geliyor.

2025 REKOLTESİ 1 MİLYON 340 BİN TON OLDU

Bakanlığın paylaştığı verilere göre 2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşti. Açıklamada, ÇAYKUR'un bu yıl da aynı seviyede alım hedeflediği belirtildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni fiyat artışıyla birlikte çay üreticisinin desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı. Açıklamanın sonunda ise "Yeni sezonun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

2025 yılında 25,44 TL seviyesinde bulunan yaş çay alım fiyatının 35 TL'ye yükseltilmesi, sektörde dikkat çeken zam oranlarından biri olarak değerlendirildi.