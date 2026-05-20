Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. Spot gümüş (XAG/USD) ons başına 74,99 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasada devam eden arz açığı beklentileri ve sanayi tarafındaki güçlü talep fiyatlamaları desteklemeyi sürdürüyor. Analistler, özellikle yeşil enerji ve teknoloji yatırımlarının gümüş üzerindeki talebi artırmaya devam ettiğini belirtiyor.

GÜMÜŞTE ÜST ÜSTE ALTINCI YIL ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

Piyasalarda 2026 yılında gümüş tarafında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre arz açığının 46,3 milyon ons seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, bu durumun 2021 yılından bu yana yer üstü stoklarda toplam 762 milyon onsun üzerinde erimeye neden olduğu ifade edildi.

Analistler, özellikle Çin'den gelen alımların da piyasadaki arz baskısını artırdığını belirtiyor.

SANAYİ TALEBİ GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Gümüş talebinin güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar, elektronik ürünler, 5G teknolojileri ve yapay zeka altyapısında kullanılan veri merkezlerine yönelik yatırımlarla desteklenmeye devam ettiği ifade edildi.

Uzmanlar, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi girdisi özelliği taşıması nedeniyle diğer emtialara göre daha hassas fiyat hareketleri gösterebildiğini belirtiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE YÜKSELİŞ SİNYALİ

Teknik analizlerde XAG/USD dört saatlik grafikte yükseliş sinyali olarak yorumlanan "bullish hammer" formasyonunun oluştuğu ifade edildi.

Analistlere göre:

Direnç seviyeleri:

75,13 – 76,12 dolar

78,84 – 81,06 dolar

Destek seviyeleri:

73,90 dolar

71,36 dolar

Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) aşırı satım bölgesinde pozitif uyumsuzluk oluşturduğu ve satış baskısının zayıflamaya başladığı da aktarıldı.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM OLUMLU

Uzmanlar, devam eden arz açığı ve küresel yeşil dönüşüm yatırımlarının uzun vadede gümüş fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini değerlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.