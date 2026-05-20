Borsa İstanbul'da son yıllarda yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri halka arzlar oldu. Şirketlerin büyüme sermayesi sağlamak, yatırımcıların ise başlangıç fiyatından ortaklık fırsatı yakalamak için yöneldiği sistem, milyonlarca yatırımcının gündeminde yer alıyor. Özellikle ilk kez yatırım yapacak kişiler, halka arz sürecinin nasıl işlediğini ve başvuruların nasıl yapıldığını araştırıyor.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, bir şirketin gelecekteki yatırımlarını finanse etmek amacıyla hisselerini ilk kez yatırımcıların alımına açması işlemidir. Bu süreç sonrasında şirket borsada işlem görmeye başlar ve yatırımcılar şirkete ortak olma imkanı elde eder.

HALKA ARZA KATILMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Halka arz sürecine katılmak için temel olarak iki şarta ihtiyaç bulunuyor:

Vadesiz banka hesabı

SPK onaylı yatırım veya aracı kurum hesabı

Yatırımcılar bankalarının mobil uygulamaları üzerinden yatırım hesabı açarak sürece dahil olabiliyor.

ADIM ADIM HALKA ARZ BAŞVURUSU

Talep toplama günlerinde yatırımcılar şu adımları izleyerek başvuru yapabiliyor:

Mobil bankacılık veya yatırım uygulamasına giriş yapın "Yatırımlar" veya "Hisse Senedi İşlemleri" menüsünü seçin "Halka Arz Talep Girişi" bölümüne girin Talep toplayan şirketi seçin Almak istediğiniz lot miktarını girin Onay işlemini tamamlayın

Başvuru sonuçları genellikle talep toplama sürecinin ardından 1-2 iş günü içerisinde açıklanıyor.

YENİ YATIRIMCILAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Halka arz sürecinde yatırımcıların özellikle iki noktaya dikkat etmesi gerekiyor:

Dağıtım yöntemi:

"Eşit Dağıtım" yönteminde başvurular doğrudan halka arz sekmesinden yapılırken, "Borsa'da Satış (Eşit)" yönteminde şirket kodu üzerinden normal hisse alım ekranından işlem yapılabiliyor.

T+1 ve T+2 bakiyeleri:

Bazı halka arzlarda başka hisselerin satışından gelen T+1 veya T+2 bakiyeleri kullanılabilirken, bazı işlemlerde yalnızca hesapta bulunan nakit bakiye kabul ediliyor. Bu nedenle yatırımcıların izahname detaylarını incelemesi önem taşıyor.