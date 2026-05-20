Dünya Varlık Yönetim A.Ş.(BIST: DNYVA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirket, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda mevcut 185.000.008 TL olan ödenmiş sermayesini 750.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı.

Açıklanan detaylar şu şekilde:

Mevcut sermaye: 185.000.008 TL

Artırım sonrası sermaye: 750.000.000 TL

Bedelli artırım tutarı: 250.000.000 TL

Bedelsiz artırım tutarı: 314.999.992 TL

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre artırılan sermayenin %44,25'i bedelli, %55,75'i ise bedelsiz sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.