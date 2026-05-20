Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hisselerine ilişkin aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. Son olarak yabancı yatırım kuruluşu Goldman Sachs, İş Bankası hissesi için hedef fiyatını güncellerken tavsiyesinde değişikliğe gitmedi. Kurum, hisse için "al" tavsiyesini korurken yeni hedef fiyatını açıkladı.

GOLDMAN SACHS HEDEF FİYATINI REVİZE ETTİ

Goldman Sachs, İş Bankası (ISCTR) için daha önce 21,00 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 18,00 TL seviyesine düşürdü.

Kurumun açıkladığı güncel veriler şu şekilde:

Aracı Kurum: Goldman Sachs

Hedef fiyat: 18,00 TL

Son fiyat (BIST: ISCTR): 13,76 TL

Tavsiye: "Al"

Prim potansiyeli: %30,81

Açıklanma tarihi: 20 Mayıs 2026

