Bankacılık sektörüne yönelik makroekonomik beklentilerini revize eden kurum, Akbank hisseleri için hem hedef fiyatını aşağı yönlü güncelledi hem de yatırım tavsiyesini düşürdü.

"AL" TAVSİYESİ "NÖTR"E ÇEKİLDİ

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, Akbank (AKBNK) için daha önce 93,00 TL olarak belirlenen hedef fiyat, 82,00 TL’ye düşürüldü. Yatırım bankası, fiyat revizyonunun yanı sıra hisse senedi için daha önce sunduğu "AL" tavsiyesini de "NÖTR" seviyesine revize ettiğini duyurdu.

