Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada hak kullanımı kapsamında bugün 7 hissede fiyat değişikliği gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Avrupakent GYO (AVPGY), Erbosan (ERBOS), Gentaş (GENTS), Katılımevim (KTLEV), Lokman Hekim (LKMNH) ve Pınar Entegre Et ve Un Sanayii (PETUN) hisselerinde temettü ödemeleri nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı.

TEMETTÜ SONRASI 7 HİSSEDE FİYAT DÜZENLEMESİ

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,6980529 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,5933449 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 33,34 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

• Pay Başına Brüt Temettü: 2,5000000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 2,5000000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 62,75 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Erbosan Erciyas Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ERBOS)

• Pay Başına Brüt Temettü: 2,7000000 TL

• Pay Başına Net Temettü: 2,2950000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 192,80 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1568627 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1333332 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,72 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0821255 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 128,70 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2314814 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1967591 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 14,77 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2450000 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,2082500 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 13,61 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)